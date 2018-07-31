living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمر لك (حبيب البستاني)

31
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يكتسب عيد الجيش هذا العام بعدا وطنيا كبيرا وقفزة نوعية في ممارسة الجيش لمهامه  ليس فقط في الحفاظ على السلم الأهلي بل وفي الدفاع عن حدود الوطن ومنعته وكرامته. فمنذ الثامن من آذار من العام الماضي تاريخ تسلم العماد جوزف عون قيادة المؤسسة العسكرية بدأت مرحلة جديدة من تاريخ الجيش، سيما في ظل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القائد الأعلى للقوى المسلحة، ألذي أعطى المظلة السياسية للمؤسسة  بالتعاون مع رئيسي المجلس والحكومة، فأصطف اللبنانيون كل اللبنانيين وراء جيشهم البطل وآزروه في كل المهام القتالية التي أنيطت به، وأصبح الأمر له فعلا لا قولا وبكل ما للكلمة من معنى.

 

معارك الشرف

وعاد الجيش للقيام بواجبه الوطني فمن عملية  فجر الجرود ضد الإرهاب في آب ٢٠١٧ إلى آخر  العمليات الإستباقية في تموز ٢٠١٨، خط بياني واحد وهو الدفاع عن لبنان ومحاربة كل أشكال الأخطار التي تتهدده وتهدد شعبه ومن أي جهة أتت، وبسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن، فعاد الجيش حامي الحمى.

 

الجيش يعيد هيبة الدولة

لم يتوانى الجيش من بذل التضحيات الجسام دفاعا عن الوطن، وأصبح أمن اللبنانيين وسلامتهم معمدين بدماء الشهداء، وعاد الوطن وعادت هيبة الدولة إليه، وقريبا سنشهد عودة كل المناطق اللبنانية إلى حضن الوطن، ولن تعود هنالك مناطق خارجة عن شرعية الدولة وعن شرعة القانون، فالأمن الممسوك يعني مساواة الجميع تحت سقف القانون، ويبقى الجيش هو الضامن الأساسي لذلك.

 

 

الجيش القوي يقلب المعادلات

في ما مضى كان يقال أن قوة  لبنان هي في ضعفه، أما اليوم فلقد تغيرت هذه المقولة وأصبح لبنان قويا بقوة جيشه، سيما بعد أن أثبت الجيش قوته وجدارته باعتراف كل المراجع الدولية وحاز على تنويه القادة العسكريين من مختلف الدول الخارجية، وأصبحت المدارس العسكرية تتمثل بالاستراتيجيات القتالية التي اعتمدها الجيش اللبناني، وبالطريقة المثلى في استعمال المعدات الحديثة على قلتها، في محاربة الإرهاب ودحره والإنتصارعليه، وهذا ما عجزت عنه أكثر من دولة إقليمية تمتلك أضعاف أضعاف ما يمتلكه الجيش اللبناني من معدات حديثة وآليات عسكرية، وقد قيل يومها أن جيشنا الباسل كان يقاتل باللحم الحي.

 

عيد الجيش وتقليد السيوف

غدا سيقف الجميع في الملعب الأخضر، والدولة كل الدولة، والوطن كل الوطن سيحيي الجيش البطل، وفخامة رئيس البلاد سيقلد الضباط الجدد السيوف التي استحقوها بعد طول جهد وكد في الكلية الحربية ليلتحقوا بقوافل الأبطال، وبالمؤسسة التي ترفع أبدا شعار الشرف والتضحية والوفاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout