living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المكتب الإعلامي في شركة كهرباء زحلة لضاهر: نستغرب توقيت حملة ضاهر على الشركة تزامنا مع حملة جميع سكان لبنان على أسعار المولدات الخاصة

31
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استغرب المكتب الإعلامي في شركة كهرباء زحلة ما صدر عن النائب ميشال ضاهر من تهجّم على الشركة التي أمّنت الكهرباء 24\24 لجميع مشتركيها ضمن نطاق امتيازها نزولا عند مطالب جميع الهيئات في المجتمع المدني, حيث استطاعت الشركة وبفترة وجيزة تأمين هذه المادة الحيوية وبوفر وصل إلى 40% من مجموع الفاتورتين التي كان يدفعهما المواطن قبل نجاح مشروع كهرباء زحلة .
 
يستغرب المكتب الإعلامي توقيت حملة ضاهر على الشركة تزامنا مع حملة جميع سكان لبنان على أسعار المولدات الخاصة الباهظة وعدم استجابة أصحاب هذه المولدات لقرارات الوزارات المختصة, لذلك نسأل إذا كان هناك ترابط بين المسألتين لتحويل الأنظار عن مافيا المولدات الخاصة ؟؟؟
إن المكتب الإعلامي للشركة يلفت نظر النائب ضاهر إلى أن الشركة تخضع للقوانين وهي تعمل تحت سقف هذه القوانين وإن الأرقام التي أدلى بها النائب ضاهر هي أرقام لا نعلم من أي مخيلة استقاها :
 
- إن المشترك المستفيد من كهرباء زحلة يدفع عن كل كيلووات ساعة بما قيمته 238 ل.ل كمعدل سنوي وهذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الأرقام التي ابتذلها النائب ضاهر التي هي بالفعل تسعيرة المولدات الخاصة في البلدات خارج نطاق امتياز كهرباء زحلة !!!
 
- إن قضاء زحلة يعاني من مشاكل كثيرة في جميع المجالات الإنمائية والخدماتية حيث يفترض على النائب ضاهر الاهتمام بها وحلّها عوضاً عن ضرب ما هو منجز من كهرباء وحكماً تغذية ضخّ المياه والإنارة العامة 24\24.
 
- أصبح معلوماً عند جميع أهلنا في زحلة والقضاء أن لدى النائب ضاهر مشروع يهدف لوضع يده على الكهرباء في المنطقة كمشروع خاص لدر الأموال وكسب الأرباح وليس كما يدّعي حرصه على المواطنين.
 
لذلك يهم المكتب الإعلامي أن يؤكد للنائب ضاهر و لغيره بأن الشركة وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود لمؤسسة كهرباء لبنان فقط دون أي مناقصة ولكل من يحاول إيهام الناس عكس ذلك فهو حتما واهم.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout