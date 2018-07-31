المكتب الإعلامي في شركة كهرباء زحلة لضاهر: نستغرب توقيت حملة ضاهر على الشركة تزامنا مع حملة جميع سكان لبنان على أسعار المولدات الخاصة

A + A -

استغرب المكتب الإعلامي في شركة كهرباء زحلة ما صدر عن النائب ميشال ضاهر من تهجّم على الشركة التي أمّنت الكهرباء 24\24 لجميع مشتركيها ضمن نطاق امتيازها نزولا عند مطالب جميع الهيئات في المجتمع المدني, حيث استطاعت الشركة وبفترة وجيزة تأمين هذه المادة الحيوية وبوفر وصل إلى 40% من مجموع الفاتورتين التي كان يدفعهما المواطن قبل نجاح مشروع كهرباء زحلة .

يستغرب المكتب الإعلامي توقيت حملة ضاهر على الشركة تزامنا مع حملة جميع سكان لبنان على أسعار المولدات الخاصة الباهظة وعدم استجابة أصحاب هذه المولدات لقرارات الوزارات المختصة, لذلك نسأل إذا كان هناك ترابط بين المسألتين لتحويل الأنظار عن مافيا المولدات الخاصة ؟؟؟

إن المكتب الإعلامي للشركة يلفت نظر النائب ضاهر إلى أن الشركة تخضع للقوانين وهي تعمل تحت سقف هذه القوانين وإن الأرقام التي أدلى بها النائب ضاهر هي أرقام لا نعلم من أي مخيلة استقاها :

- إن المشترك المستفيد من كهرباء زحلة يدفع عن كل كيلووات ساعة بما قيمته 238 ل.ل كمعدل سنوي وهذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الأرقام التي ابتذلها النائب ضاهر التي هي بالفعل تسعيرة المولدات الخاصة في البلدات خارج نطاق امتياز كهرباء زحلة !!!

- إن قضاء زحلة يعاني من مشاكل كثيرة في جميع المجالات الإنمائية والخدماتية حيث يفترض على النائب ضاهر الاهتمام بها وحلّها عوضاً عن ضرب ما هو منجز من كهرباء وحكماً تغذية ضخّ المياه والإنارة العامة 24\24.

- أصبح معلوماً عند جميع أهلنا في زحلة والقضاء أن لدى النائب ضاهر مشروع يهدف لوضع يده على الكهرباء في المنطقة كمشروع خاص لدر الأموال وكسب الأرباح وليس كما يدّعي حرصه على المواطنين.

لذلك يهم المكتب الإعلامي أن يؤكد للنائب ضاهر و لغيره بأن الشركة وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود لمؤسسة كهرباء لبنان فقط دون أي مناقصة ولكل من يحاول إيهام الناس عكس ذلك فهو حتما واهم.