كنعان : التشريع في تصريف الاعمال ممكن الاّ اذا...

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اشار امين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في حديث صحافي الى ان "القاعدة الدستورية المبدئية التي يقوم عليها مجلس النواب في نظامنا الديموقراطي البرلماني هي انّ "المجلس سيد نفسه"، وبالتالي ليس هناك ما يمنع قيامه بعمله التشريعي، الاّ في الحالات التي تكون فيها المبادرة التشريعية عائدة الى الحكومة، والتي تحتاج الى حضور الحكومة بعدد من اعضائها، لمناقشة ودرس واقرار المشاريع المطروحة، مثل حالة الموازنة وقطع الحساب والاعتمادات الاضافية. يضاف الى ذلك سبب آخر هو توافر مصلحة الدولة العليا، فيصبح التشريع عندها ضرورياً بل واجباً".