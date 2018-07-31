سليم عون: الاتصالات ليست مقطوعة مع المستقبل والعقدة ليست لدى باسيل

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أكد النائب سليم عون أن الاتصالات ليست مقطوعة مع تيار المستقبل، وأن اللقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل يجب أن يتم على أساس نتائج إيجابية في الملف الحكومي، مجددا المطالبة باحترام المعايير ونتائج الانتخابات.

وأشار في حديث الى "صوت لبنان (93.3)"، أن العقدة ليست لدى الوزير جبران باسيل وأن التكتل يتصرف كأي فريق سياسي في البلاد، أشار الى أن تشكيل الحكومة هي مهمة الرئيس المكلف وحده، وقال لا يراهننّ أحد على أن باستطاعته أن ينتزع منا حقوقنا تحت عامل الوقت والسرعة في تشكيل الحكومة.



وشدد على ضرورة التمسك بالاتفاق الرئاسي، قائلا إن كل القوى السياسية لديها القناعة بأن من دون الاتفاق مع رئيس الحكومة لا يمكن مواجهة الازمات الاقتصادية والمشاكل التي تعترض البلاد.