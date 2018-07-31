أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 31-07-2018

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البناء

كواليس

توقعت مصادر تركية إعلامية تنتمي لليسار المساند حديثاً للرئيس رجب أردوغان أنّ الاستعدادات داخل المؤسسة الحاكمة تشير إلى أنّ روزنامة التفاهم مع الدولة السورية يجري إعدادها، وأنّ خطة لفتح طريق حماة حلب الدولي وتسليمه للجيش السوري وإخراج المسلحين من عمق عشرين كلم من أطرافه تتمّ مناقشتها بين ضباط روس وضباط أتراك، وربما تبصر النور للتنفيذ نهاية الشهر القادم، وصولاً للمعبر الحدودي بين سورية وتركيا الذي سيتمّ فتحه بمشاركة مراقبين روس وفقاً للخطة...

الجمهورية



لوحظ أن نائباً بقاعياً وجّه انتقاداً إلى مؤسسة حيوية اللافت أنّ رئيسها كان مرشحاً للإنتخابات النيابية إلى جانب النائب المعني.

لاحظت أوساط إقتصادية أن جهة ممولة تُعطي لبنان مهلة ستتراجع عن التمويل لصالح دولة أخرى ما لم يتم التقيد ببرامجها وقد نقلت هذه الجهة كلاماً واضحاً لوزير المال.

تعرّض أحد المسؤولين وهو يشغل منصباً مرموقاً لتوبيخ من رئيس اللجنة النيابية التي ينتمي إليها، بسبب فضيحة كشفت اخيراً.

اللواء



همس

قال خبير اقتصادي في مجلس خاص أن لبنان من بين دول عدّة في العالم الثالث في ميزان المراقبة الدولية.

غمز

لم يحسم نائب بيروتي أعيد انتخابه، موقفه السياسي، وينتظر صدور مراسيم التأليف، ليحدّد خياراته.

لغز

باستثناء تيّار موالٍ، تواجه كتل نيابية مأزق اختيار الوزراء، عندما تدق ساعة التأليف؟

المستقبل



يقال إن ديبلوماسياً معتمداً في بيروت يشير إلى أن هناك ضغطاً دولياً على لبنان من أجل الاستعجال في تشكيل الحكومة من دون أن يكون هناك أيّ تدخل في التفاصيل.