بعد خبر توقيف ضابط بتهمة التعامل مع إسرائيل .. قيادة الجيش توضح !

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه التوضيح الآتي:أوردت إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر بتاريخ اليوم، مقالا يتضمن معلومات حول توقيف ضابط في الجيش.

توضح قيادة الجيش، أن الضابط المذكور في المقال قد أوقف بسبب تقاضيه رشوة، وأن باقي التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بشطب أسماء مشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، غير صحيحة.

كما تدعو القيادة المذكورة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول أية معلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، والعودة إليها للتثبت من صحة هذه المعلومات قبل نشرها، ولحين صدور نتائج التحقيق.