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بالفيديو - لبنان ينتظر رئيس الحكومة المكلف والمعيارُ العادل مفتاح التشكيل

30
JULY
2018
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لا تغيير في العنوان الحكومي بعد. فالمراوحة مستمرة وسط رفض التيار الوطني الحر عبر رئيسه الوزير جبران باسيل اتهامه بتأخير تشكيل الحكومة. فليس لقاء الحريري - باسيل معيار تحقيق الخرق، والطابة في ملعب الحريري دون سواه.
على رغم المشهد الحكومي، فإن العلاقة بين المستقبل والتيار الوطني الحر مسمترة وجيدة تحت سقف التسوية الوطنية، وكذلك هي الاتصالات بين الطرفين. وفي هذا الاطار، يندرج اتصال الوزير غطاس خوري بالنائب الياس بوصعب. لكن المضمون الذي نقله بعض الصحف عن ان خوري ابلغ بو ضعب بضرورة تحديد باسيل لموعد مع الحريري لاستكمال البحث من النقطة التي انتهى اليها لقاء الحريري مع رئيس الجمهورية، وان نتيجة الاتصال كانت سلبية لاشتراط باسيل خرقاً يحققه الحريري في العقدتين القواتية والاشتراكية، نفاه بو صعب للـotv.
وعليه، ينتظر من الحريري طرح صيغة وعلى الأقل تحديد موقفه من مطالب الكتل بما فيها الوطني الحر.
وسط كل ذلك، كان لافتاً ما قاله باسيل من اليمونة. لم يدعُ الرجل الى تشكيل حكومة اكثرية بل كان واضحاً بتأكيده ان من يدفعنا باتجاه الاستنشابية والابتعاد عن اعتماد المعايير الواحدة هو من يدفع باتجاه حكومة أكثرية.
وفي المحصلة، يشدد مصدر متابع للتأليف الحكومي على ان كل تأخير في التشكيل يرفع اسهم تثبيت الضغط الخارجي الذي يستفيد منه اصحاب العقد الحكومية في مواجهة العهد ومحاولة اضعافه.

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