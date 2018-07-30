الاجتماع الاول للجنة متابعة ملف عودة النازحين السوريين في الشمال

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عقدت اللجنة الأهلية لمتابعة ملف العودة الآمنة للنازحين السوريين في قضاء طرابلس محافظة الشمال، إجتماعها الأول في مكتب رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، في حضور منسق اللجنة المركزية للعودة في التيار الوطني الحر نقولا شدراوي، وكل من المهندس عفيف نسيم عضو اللجنة المركزية قي قضاء طرابلس ومجموعة من الناشطين والمهتمين بلمف عودة النازحين الى ديارهم.

وأوضح بيان باسم المجتمعين أنه" تم التباحث والتداول خلال الإجتماع بالتحديات التي تواجه عودة النازحين والسبل الآيلة والكفيلة بمساعدتهم على العودة الآمنة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، ولهذا الغرض ولحسن التنسيق والمتابعة مع من يلزم من الفاعليات الأهلية والبلدية والناشطين ومع الأخوة النازحين، تم تكليف السادة التالية أسماؤهم لمتابعة هذا الملف وهم:

1- رئيس البلدية عبد القادر علم الدين.

2- النقيب طوني محفوض .

3- محمد عثمان.

4- مجدي العمري.

5- رضوان كلسينا.

6- هلال السيد.

8- معتز سعدالدين".

وأكد المجتمعون أن "هذه اللجنة، هي نواة لعمل وطني، وباب الإنتساب والتطوع والتعاون الى هذه اللجنة واللجان الأهلية، مفتوح لجميع الراغبين من اللبنانيين والأخوة السوريين".