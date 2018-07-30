living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تدابير سير الاربعاء لمواكبة الاحتفال بعيد الجيش

30
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "يصادف يوم الاربعاء في 1/8/2018 عيد الجيش اللبناني ويقام بهذه المناسبة احتفال في ثكنة شكري غانم / الفياضية، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:


منع مرور الشاحنات على الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد بالاتجاهين، اعتباراً من الساعة 5.00 صباحاً من التاريخ المذكور ولغاية انتهاء الاحتفال.

منع وقوف السيارات اعتباراً من مساء تاريخ 31/07/2018 وحتى الانتهاء، على الطرقات التالية:
- جانبي الطريق الممتدة من الصياد حتى الجمهور - مفرق كاليري متى.
- جانبي الطريق الممتدة من مفرق الجمهور - كاليري متى باتجاه مفرق كنيسة مار عبدا وفوقا - ساحة بعبدا - تقاطع الحدث / بعبدا ( مفرق الصنوبرة ) - مفرق بعبدا - جسر الصفير.
- جانبي الطريق الممتدة من ساحة بعبدا - جادة المعهد الانطوني - المعهد الانطوني- ساحة الحدث الكفاءات.

منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 5.00 من فجر تاريخ 1/08/2018 وحتى الإنتهاء:
للسير المتجه نزولا باتجاه الصياد في محلة الجمهور وتحويله إلى:
جسر الجمهور (المدرسة الانجيلية) نحو ساحة بعبدا ، جادة المعهد الانطوني، ساحة الحدث، الكفاءات وكاليري سمعان.
الجمهور، كنيسة مار عبدا وفوقا ساحة بعبدا، تقاطع الحدث-بعبدا (مفرق الصنوبرة) ومفرق بعبدا.

للسير المتجه صعودا من :
1-اوتوستراد الكرنتينا باتجاه البقاع في محلة الصياد، وتحويله باتجاه مفرق بعبدا ، الصنوبرة، ساحة بعبدا، كنيسة مار عبدا وفوقا، الجمهور.
2_ من الضاحية الجنوبية وبولفار كميل شمعون باتجاه البقاع في محلة كاليري سمعان، وتحويله باتجاه الكفاءات، الحدث، ساحة بعبدا، الجمهور.
3ـ من اوتوستراد المطار باتجاه الصياد قبل جسر الصفير وتحويله باتجاه الحدث.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout