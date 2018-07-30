بعد الفيديو الذي ظهر فيه يلمّ الخضار من النفايات.. الشيف أنطوان يخرج عن صمته!

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بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لشخص، قيل إنه الشيف أنطوان، يبحث في حاوية القمامة عن خضار ويضعها في سيارته، يؤكدّ الشيف أنطوان في اتصال مع "الجديد أونلاين" أنه هو الشخص الذي ظهر في الفيديو.





في حين يرمي كثير من الباعة وأصحاب المطاعم والمحلّات، وحتى الأشخاص العاديين، الفائض من طعامهم في النفايات، يجد الشيف أنطوان طريقة لتصريف الخضار التي ينوي الباعة رميها والإستفادة منها. لا يخجل الشيف أنطوان بما يفعله، فهو يقصد سوق الخضار مرّتين في الأسبوع للبحث عن الخضار المرميّة في القمامة، ويأخذها طعامًا لحيواناته في الجبل، حيث يُربّي دجاجًا وأرانب وحمام، ويزرع خضارًا بلديًّا.





يؤكّد الشيف كم يفتخر بما يفعله، ويقول: "أحبّ أكل البيض البلدي وأحبّ أن أطعم حيواناتي طعامًا بلديًّا ... أنا أطعم دجاجاتي القمح والذرة ولا أعطيهم أيّ فيتامينات".





ليس ذلك فقط، ينفق الشيف أنطوان في أشهر الصيف الثلاثة حوالى 7 ملايين ليرة لبنانية ليحصل على خضار بلديّ خالٍ من أي إضافات كيماوية، ويقول: "لدي مزارع قريب من بيتي في الجبل، يكلّفني في الصيف حوالى 7 ملايين ليرة لبنانية، كل ذلك لآكل بندورة جبليّة وخيار ومقتى وبقدونس وروكا ورشاد وزعتر وفجل وباذنجان"، ويختم قائلاً: "كلّو بلدي ولا أي شي كيماوي بحطّ فيه".