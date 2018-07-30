تدابير سير لمناسبة عيد الجيش

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يصادف يوم الاربعاء في 1/8/2018 عيد الجيش اللبناني ويقام بهذه المناسبة احتفال في ثكنة شكري غانم / الفياضية، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:



- منع مرور الشاحنات على الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد بالاتجاهين، اعتباراً من الساعة 5.00 صباحاً من التاريخ المذكور ولغاية انتهاء الاحتفال.



منع وقوف السيارات اعتباراً من مساء تاريخ 31/07/2018 وحتى الانتهاء، على الطرقات التالية:

- جانبي الطريق الممتدة من الصياد حتى الجمهور ــــ مفرق كاليري متى.



- جانبي الطريق الممتدة من مفرق الجمهور ـــــ كاليري متى باتجاه مفرق كنيسة مار عبدا وفوقا

- ساحة بعبدا - تقاطع الحدث / بعبدا ( مفرق الصنوبرة ) - مفرق بعبدا - جسر الصفير.

- جانبي الطريق الممتدة من ساحة بعبدا - جادة المعهد الانطوني - المعهد الانطوني- ساحة الحدث الكفاءات.



منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 5.00 من فجر تاريخ 1/08/2018 وحتى الإنتهاء:

للسير المتجه نزولاً باتجاه الصياد في محلة الجمهور وتحويله إلى:



جسر الجمهور (المدرسة الانجيلية) نحو ساحة بعبدا ، جادة المعهد الانطوني، ساحة الحدث، الكفاءات وكاليري سمعان.

الجمهور، كنيسة مار عبدا وفوقا ساحة بعبدا، تقاطع الحدث-بعبدا (مفرق الصنوبرة) ومفرق بعبدا.

للسير المتجه صعوداً من :

اوتوستراد الكرنتينا باتجاه البقاع في محلة الصياد، وتحويله باتجاه مفرق بعبدا ، الصنوبرة، ساحة بعبدا، كنيسة مار عبدا وفوقا، الجمهور.



2_ من الضاحية الجنوبية وبولفار كميل شمعون باتجاه البقاع في محلة كاليري سمعان، وتحويله باتجاه الكفاءات، الحدث، ساحة بعبدا، الجمهور.



3ـــ من اوتوستراد المطار باتجاه الصياد قبل جسر الصفير وتحويله باتجاه الحدث.



لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.