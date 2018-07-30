قداس عيد تلامذة مار مارون في دير مار مارون - المعوش

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برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بالوزير سيزار أبي خليل، أقيم قداس في دير مار مارون المعوش مساء الأحد ٢٩/٧/٢٠١٨ بمناسبة عيد تلامذة مار مارون، ترأس الذبيحة الإلهية قدس الأباتي نعمةالله الهاشم، رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية يعاونه عدد من المدبرين العامين ورئيس دير مار مارون المعوش الأب سمير غاوي وجمهور الدير، وعدد من الرؤساء وكهنة أديرة قضاء الشوف وصولا إلى مشموشه ورميش، وقد حضر القداس ممثل النائب الدكتور فريد البستاني الأستاذ حبيب البستاني، إلى جانب عدد من النواب ومدير عام الجمارك الأستاذ بدري ضاهر، ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات عسكرية ومدنية واجتماعية، وآهالي المنطقة والجوار.

وبعد القداس قدمت الهريسة التقليدية بركة العيد.



وقد أقام رئيس دير المعوش مأدبة عشاء إحتفالا بالمناسبة، حضرها راعي أبرشية بيروت سيادة المطران بولس مطر والنائب الدكتور فريد البستاني، والآباتي نعمةالله الهاشم، وعدد من الرسميين والكهنة والفعاليات.



ومن ثم جال النائب البستاني على الحضور واستمع إلى مطالبهم وناقش وإياهم هموما حياتية وحاجات إنمائية هم بأمس الحاجة إليها.



وكان للدكتور فريد جولة أفق روحية وإيمانية مع سيادة المطران بولس مطر وقدس الأب العام نعمةالله الهاشم وعدد من الكهنة، وقد دعاهم لمتابعة المقابلة التي أدلى بها لتلفزيون télé lumière مساء السبت القادم.