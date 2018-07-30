النائب ميشال ضاهر يدعو شركة كهرباء زحلة الى اعادة النظر "بالفاتورة" باعتبارها الفاتورة الاغلى بلبنان

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دعا النائب ميشال ضاهر شركة كهرباء زحلة الى اعادة النظر "بالفاتورة " باعتبارها الفاتورة الاغلى بلبنان .

وقال في تصريح له يتبجّح البعض بإنارة قضاء زحله ٢٤/٢٤ ويتغاضى عن حقيقة أنّ إبن زحله يدفع الفاتورة الاغلى . مستندا بذلك الى حسابات بسيطة ،ففي حين ان تسعيرة الدولة هو بحدّه الأقصى ٢٠٠ ليرة لبنانية للكيلو واط/ساعة ، وسعر مولّدات الإشتراك حسب تسعيرة وزارة الطاقة هو ٢٨١ ليرة لبنانية للكيلو واط . آخذين بعين الإعتبار أنّ شركة كهرباء لبنان تؤمّن الكهرباء بمعدّل ١٢ ساعة يومياً ، نجد بعملية حسابية بسيطة أنّ معدّل الكيلوواط/ساعة هو ٢٤٠ ليرة، يضاف اليها ال١١ بالمئة ضريبة القيمة المضافة يصبح معدّل سعر الكيلوواط ساعة ٢٦٤ ليرة لا غير،وهذا ما يفترض أن يدفعه أي مواطن بحسب تسعيرة الدولة اللبنانية.

وكشف ضاهر بأن شركة كهرباء لبنان تبيع شركة كهرباء زحله الكيلوواط الواحد بالسعر المدعوم وهو ٥٥ ليرة وهذا السعر يجب ان يستفيد منه المواطن وليس الشركة التي تقوم بخدمات التوزيع وليس الانتاج بالنسبة لهذا الشق تحديدا .

اضاف : أمّا المواطن الزحلي فيدفع ما معدّله بين ٤٠٠ و ٦٠٠ ليرة لبنانية لكلّ كيلوواط/ساعة أي حوالي ضعفيْ المبلغ الذي سيدفعه في حال تمّ تطبيق تسعيرة الدولة ،طالبا من كل مواطن مراجعة الفاتورة ليتأكد بنفسه .

وقال: أمام هذا الظلم الكبير الذي يعاني منه أبناء القضاء، وبعد أن يحتسب كلّ مواطن زحلي فارق ما يدفعه(٤٠٠-٦٠٠) مقارنةً بمعدّل سعر الدولة واشتراك المولد(٢٦٤)،أدعو أهلي في قضاء زحله أن يمتنعوا عن تسديد أي فاتورة كهرباء قبل احتساب الاستهلاك الشهري على أساس ٢٦٤ ليرة للكيلوواط.كما أعلن أنّني على استعداد للقيام بمناظرة ومواجهة كل من يرفض الإعتراف بصحّة ما ذكرته من معلومات.

وختم : أعاهد أهلي في قضاء زحله ألا تثنيني أبواق المستفيدين والمرتشين الذين سيهاجمونني دفاعاً عن مصالح الشركة عن الاستمرار بالدفاع عن حقوق المواطن لاي جهة انتمى ،وأعلن للقاسي والداني أنّني مستمرّ في خوض هذه المعركة الهادفة الى التوفير على جيب المواطن والدفاع عن أهل المنطقة وحقهم بالدعم والانماء .