الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هنأت الجيش بعيده ال 73: صمام الأمان ورمز الوحدة الوطنية

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تقدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في بيان، بالتهنئة من الجيش، قيادة وضباطا وأفرادا، لمناسبة حلول عيده الثالث والسبعين، مثنية على "دوره في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب"، منوهة بقدراته العسكرية وبتضحياته المستمرة، وتقف وقفة إجلال أمام أرواح شهدائه الأبطال".





ووجهت الهيئة الوطنية، "تحية احترام وتقدير لكل عنصر من عناصر المؤسسة العسكرية، وتخص بالذكر المرأة في صفوق الجيش اللبناني التي أثبتت على مرِّ السنين أنَّها ناجحة في جميع ما أسند إليها من مهمات والتي أضفى وجودها قيمة مضافة على المؤسسة العسكرية، بحيث باتت اليوم تشغل وظائف عدة في الوحدات العسكرية وتتبوأ مراكز قيادية رائدة".





وختمت الهيئة بيانها :الى جيشنا الباسل، إلى صمام الأمان ورمز الوحدة الوطنية، تحياتنا إلك وإلك".