اللبكي التقى وفدا من اللجنة المركزية لعودة النازحين في الوطني الحر

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استقبل محافظ عكار عماد اللبكي، في مكتبه، في سراي حلبا الحكومي، وفدا من اللجنة المركزية لعودة النازحين، في "التيار الوطني الحر"، وتم البحث في مسألة النزوح السوري وتداعياتها على البنى التحتية في كل المناطق اللبنانية ومنها عكار وتأثيراتها السلبية على المجتمعات المحلية المضيفة وعلى الوضع الاقتصادي وفرص العمل عموما.





ووضع الوفد المحافظ اللبكي بصورة العمل الذي تقوم به اللجنة واللقاءات والاتصالات التي تجريها مع الفعاليات المحلية ومع العائلات السورية حيث هي متواجدة في عكار، وسبل تأمين عودتهم الكريمة والامنة الى منازلهم وقراهم ومدنهم التي نزحوا منها.





وكان الوفد زار ايضا لعدد من القيادات الامنية في محافظة عكار للغاية عينها.