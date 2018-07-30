سأطرح مشكلة القروض الاسكانية في اول جلسة للجنة المال.. كنعان من المجلس النيابي: الاصلاح ارادة وممكن والكلام عن استحالته سياسي

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لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال ندوة في المجلس النيابي بمناسبة تعريف النواب الجدد على دور المجلس النيابي لاسيما ما يتعلق منه بالرقابة المالية البرلمانية إلى أن "مشكلتنا في لبنان فقدان ثقافة تنفيذ القوانين واحترامها ودورنا النيابي مساءلة اي حكومة حول ذلك"، مشيراً إلى أن "تحقيق الشفافية التي نريد ممكن من خلال الموازنات التي تمنح المجلس النيابي امكانية الرقابة والتطوير والاصلاح".



واعتبر أن "عمل اللجان النيابي بأهمية الهيئة العامة في الرقابة البرلمانية من هنا ضرورة حضور الجلسات والتدقيق والمتابعة بالفعل مش بالحكي"، مشيراً إلى "أنني جهزت لطرح مشكلة القروض الاسكانية والقروض في القطاعات المنتجة في اول جلسة للجنة المال والموازنة".



وأشار إلى "أننا سنطالب الحكومة الجديدة بسياسة اسكانية واضحة"، لافتاً إلى "اننا نأمل احالة مشروع موازنة العام 2019 في موعدها الدستوري للتدقيق فيها وبحثها واقرارها وفق الاصول والتوجهات الاصلاحية"، مفيداً بـ"أن الاصلاح في لبنان ارادة وممكن والكلام عن استحالته هو سياسي تخويفي".



وختم قائلاً: في ايلول المقبل ينتظر ان نكون امام واقع جديد مع احالة وزارة المال تقريرها حول الحسابات المالية من العام ١٩٩٣ وحتى اليوم ودورنا النيابي اصلاح الواقع بعملنا الرقابي والتشريعي.

وجاء في كلمة كنعان الآتي:

أيها السيدات والسادة،

تشريع ورقابة، تحقيق ومحاسبة، استشارات وانتخاب، هذه هي صلاحيات البرلمان في لبنان...

تشريع لتنظيم المستجدات كي لا يحصل قصور في التشريع، وتشريع لمواكبة التطورات كي لا يتحجر التشريع ويتقوقع،

ورقابة مسبقة تمارس كي لا يرتجل الحاكم فيعمل على هواه، ورقابة أثناء التنفيذ كي لا يشط الحاكم فيتجاوز ما أُذِن له به، ورقابة مؤخرة لكي لا تبقى المخالفة، في حال حصولها، دون مساءلة وحساب،

وتحقيق حيث يتوجب بيان الأخطاء وتحديد المسؤوليات،

ومحاسبة لكي تكون في القصاص حياة لأولي الألباب، وعبرة للأجيال،

واستشارات لاختيار الرئيس المكلّف،

وانتخاب لاختيار رئيس الدولة وأعضاء بعض المجالس والهيئات،

وكل ذلك يمارس باسم الشعب اللبناني الذي اختار النواب ممثلين له ليشرعوا، ويراقبوا، ويحققوا، ويحاسبوا، ويشيروا، وينتخبوا، باسمه ولمصلحته.

وأسارع لأقول أن الصلاحية التشريعية محصورة بمجلس النواب، في حين أن المبادرة التشريعية تعود إلى المجلس النيابي، عن طريق اقتراحات القوانين، وإلى السلطة التنفيذية، عن طريق مشاريع القوانين. وأسارع لأقول أيضاً أن المبادرة تعود حصراً إلى السلطة التنفيذية في موضوعين أساسيين هما الموازنة والحسابات المالية السنوية.

أما لجنة المال والموازنة، وهي اللجنة الأبرز في البرلمان اللبناني، لا لكثرة عدد أعضائها، بل للصلاحيات الواسعة المنوطة بها، إذ تشمل مهامها كل عمل تشريعي له أثر مالي، أي عملياً كل الأعمال التشريعية، فهي المطبخ المالي للبرلمان اللبناني حيث تدرس مشاريع القوانين واقتراحاتها، وتمارس الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ولاسيما المالية منها، قبل التنفيذ وخلاله وبعده.

أولاً: قبل التنفيذ:

من خلال إقرار المجلس النيابي للقوانين ولاسيما قانون الموازنة الذي يعتبر الترجمة العملية لخطة الحكومة خلال سنة قادمة.

ثانياً: أثناء التنفيذ:

حيث يمارس المجلس النيابي رقابته بإحدى الطرق التالية:

1- الطلب إلى الحكومة تقديم الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بسير النفقات والواردات في أي وقت من السنة، وذلك عن طريق الأسئلة الشفهية والخطية والاستجوابات والمناقشات العامة.

2- استدعاء الحكومة إلى اللجان النيابية عندما تشاء هذه اللجان للاستماع إليها في مواضيع مالية عامة أو خاصة.

3- كثيراً ما تلجأ الحكومة إلى طلب فتح اعتمادات إضافية أو تحيل إلى المجلس مشاريع اتفاقيات قروض، وعليها في كل مرة أن تبرر الطلب، مما يفسح المجال أمام المجلس النيابي ولجانه المختصة للاطلاع على سير تنفيذ الموازنة وبالتالي مناقشة الحكومة في سياستها المالية.

4- تتولى أجهزة الرقابة لاسيما التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وضع تقارير دورية وخاصة تتناول قضايا تتعلق بتنفيذ الموازنة، وتودع نسخة عنها المجلس النيابي بحيث يمكن للمجلس أو لأي لجنة من لجانه أو لأي نائب أن يستوضح الحكومة عن القضية موضوع التقرير.

5- كما يمكن للمجلس النيابي تأليف لجان تحقيق برلمانية تتولى التحقيق في قضايا مالية تتعلق بتنفيذ الموازنة أو سواها.

ثالثاً: بعد التنفيذ (الحسابات المالية السنوية):

حيث أن رقابة المجلس النيابي على الحسابات المالية السنوية هي نتيجة لإجازتي الجباية والأنفاق الممنوحتين من المجلس للحكومة. فنتيجة تنفيذ الموازنة، أي مدى التزام الحكومة بإجازتي الجباية والأنفاق خلال سنة الموازنة، تظهر في الحسابات المالية النهائية السنوية.

رابعاً: إنجازات لجنة المال والموازنة على صعيد الرقابة البرلمانية:

1- لقد مارست لجنة المال والموازنة دورها كاملاً على صعيد المالية العامة:

- فكان درس اللجنة لمشروع قانون موازنة العام 2010 موضع تقدير وإشادة في الداخل والخارج لجهة المنهجية التي اعتمدت وطريقة مقاربة مواد مشروع القانون المائة والثلاثين. وإن لم يقر هذا المشروع في حينه، إلا أنه أرسى ركائز وأسس درس مشروعي موازنتي العامين 2017 و 2018 وإقرارهما خلال مهل قياسية.

- وأصدرت اللجنة أكثر من خمسين توصية إلى الحكومة في شتى الحقول والمجالات.

- ودرست مشاريع القوانين ذات الأثر المالي التي عرضت عليها، وجرى إقرار معظمها من قبل الهيئة العامة للمجلس.

2- وقامت اللجنة بالاستماع إلى الإدارات والمؤسسات المعنية، ولاسيما:

- وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف بشأن السياستين المالية والنقدية وامتصاص الفوائض من الودائع المصرفية بالتناوب بين وزارة المالية ومصرف لبنان.

- وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم العالي بشأن المستحقات المتوجبة للمدارس الخاصة المجانية.

- مجلس الإنماء والإعمار بشأن الإجراءات المعتمدة لتحقيق الإنماء المتوازن ووضع خطة عامة وخطط قطاعية لهذه الغاية، وبشأن تلزيم جمع ومعالجة النفايات الصلبة وكلفتها...

3- وأما على صعيد الحسابات المالية النهائية فقد قامت لجنة المال والموازنة بجهد مشهود فاستمعت إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة على مدى ست جلسات، وتوصلت إلى بيان كل ما أحاط ويحيط بهذه الحسابات منذ العام 1993، وخلصت بالنهاية إلى تأليف لجنة فرعية لتقصي الحقائق بشأن هذه الحسابات ومتابعة إعدادها وتدقيقها من جهة، وإلى اقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية بشأن جميع الشؤون المالية والحسابات خلال الفترة السابقة.

أيها السيدات والسادة،

لا يكفي الوقت المتاح لهذه الجلسة لبيان كل ما يحيط بدور المجلس النيابي ولجانه على صعيد الرقابة البرلمانية، إلا أن هذه الخبرة تكتسب بالممارسة والمتابعة والمراكمة والاطلاع على التجارب البرلمانية في الدول الأخرى ذات النظم الديمقراطية البرلمانية. ولذلك أدعوكم إلى المثابرة على حضور جلسات اللجان البرلمانية، حتى ولو كنتم غير أعضاء فيها، كما أدعوكم إلى تخصيص أوقات معينة للاطلاع على التجارب البرلمانية في الدول العريقة بديمقراطيتها، وعلى ما سبق طرحه ومناقشته في ندوات وورش عمل تتعلق بدور البرلمان في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وأوصيكم بألا تخجلوا من السؤال عندما يشكل عليكم أي أمر. فالعيب ليس في طرح السؤال، وإنما في الخوف من طرحه.

وأخيراً، أدعوكم إلى أن يكون عملكم التشريعي والرقابي هادفاً إلى:



- جعل الندوة البرلمانية ميداناً لاحتكاك الآراء وتفاعلها بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة، أي مصلحة المواطن الذي اختاركم لتمثيله.

- تحقيق الأهداف المرجوة من كل رقابة، أي تحديد المسؤوليات والمحاسبة من جهة، والحيلولة دون المخالفة أو التمادي فيها من جهة ثانية