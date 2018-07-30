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الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي من قصر بعبدا: نثق بقدرة اللبنانيين على تجاوز الظروف الصعبة

30
JULY
2018
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الرئيس عون: ما يجمع لبنان وفرنسا علاقات تاريخية
 
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، العلاقات اللبنانية- الفرنسية والمواضيع التي تهم البلدين. واكد الرئيس ساركوزي الموجود في بيروت في زيارة خاصة، تعلقه بلبنان وثقته بقدرة اللبنانيين على تجاوز الظروف الصعبة التي مروا بها، كما اشاد بحكمة الرئيس عون وبدوره في قيادة لبنان الى شاطىء الامان.
من جهته، رحب الرئيس عون بالرئيس ساركوزي مركزا على اهمية ما يجمع بين لبنان وفرنسا من علاقات تاريخية.
وخلال اللقاء، اجرى رئيس الجمهورية مع الرئيس ساركوزي جولة افق واسعة تناولت الاوضاع المحلية والاقليمية الراهنة وموقف لبنان منها.
الوزير السابق ايلي ماروني
الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات سياسية وديبلوماسية .
وفي هذا الاطار، استقبل الوزير والنائب السابق ايلي ماروني وعرض معه الاوضاع العامة وعددا من المشاريع الانمائية لمنطقتي زحلة والبقاع. واوضح الوزير السابق ماروني انه اكد التضامن مع الرئيس عون في الظروف الراهنة وتأييده جهوده في معالجة الاوضاع الاقتصادية والسياسية. ولفت الى انه بحث مع الرئيس عون في اوضاع الفائزين في مباراة الدخول الى الضابطة الجمركية ووضع الطرق التي تربط زحلة بالمتن وضهور شوير.
 
 
المطران سلوان موسي
واستقبل رئيس الجمهورية متروبوليت جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان) للروم الارثوذكس المطران سلوان موسي الذي شكره على ايفاده ممثلا عنه في حفل تنصيبه على مطرانية جبل لبنان.
السفيرة جوانا القزي
وفي قصر بعبدا، سفيرة لبنان المعينة في المجر السفيرة جوانا القزي لمناسبة التحاقها بمركز عملها الجديد، حيث زودها الرئيس عون بتوجيهاته متمنيا لها التوفيق في مسؤوليتها الجديدة.
 
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