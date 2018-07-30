نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في قصر بعبدا. الرئيس عون: الاصلاحات السياسية التي تحققت ستواكبها اصلاحات اقتصادية

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الرئيس عون: الاولوية للمشاريع التي تساعد في تفعيل النمو الاقتصادي وتحدث البنى التحتية

بلحاج: البنك الدولي خصص محفظة بملياري دولار للبنان

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيد فريد بلحاج الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، ان الاصلاحات السياسية التي تحققت بعد الانتخابات النيابية التي تمت على اساس قانون النسبية، ستواكبها اصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود وتفعيل قطاعات الانتاج.

ولفت الرئيس عون الى ان اقرار موازنتين للدولة في عام واحد، يشكل احد ابرز الخطوات الاصلاحية بعدما بقيت البلاد من دون موازنة على مدى 12 عاما. وشدد رئيس الجمهورية على ان محاربة الفساد من اولويات الخطاب السياسي لدى كل الاطراف، وستكون هذه المسألة من اولويات الحكومة العتيدة التي نأمل ان يتم تشكيلها في وقت قريب.

ورحب الرئيس عون بالدور الذي يلعبه البنك الدولي في مساعدة لبنان على تمويل مشاريع انمائية ضرورية فيه، لافتا الى ان الاولويات ستعطى للمشاريع التي تساعد في تفعيل النمو الاقتصادي وتحدث البنى التحتية، مرحبا بتعزيز الشراكة مع البنك الدولي.

وكان السيد بلحاج اعرب خلال الاجتماع عن سعادته لوجوده في بيروت مؤكدا على الاستعداد الدائم للبنك الدولي لمساعدة لبنان من خلال تمويل مشاريع تنموية وانتاجية. واشار الى وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خصصها البنك الدولي للبنان يفترض الاستفادة منها وفق الاولويات التي تحددها الدولة اللبنانية.

ورحب السيد بلحاج بالاصلاحات التي يحققها لبنان سياسيا واقتصاديا والتي من شأنها تعزيز الثقة الدولية بلبنان.