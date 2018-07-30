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بالتفاصيل - صدمة ببلدة لبنانية.. يعود للحياة خلال التحضير لدفنه!

30
JULY
2018
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واقعة غريبة شهدتها إحدى البلدات اللبنانية، فبينما كانت عائلة تستعد لمراسم دفن أحد أفرادها، فوجئت بعودة "الميت" إلى الحياة مجددا.
 
فبينما كانت عائلة قسطة في منطقة مغدوشة بصيدا جنوب لبنان تستعد لمراسم دفن إبراهيم قسطة، الذي توفي السبت، فوجئ أهالي صيدا بإعلان العائلة عودة "الميت" إلى الحياة.
 
وبعد نعي العائلة لفقيدها بشكل رسمي وتحديد الاثنين موعدا لتشييعه، ومواعيد تقبل التعازي في البلدة، تراجعت العائلة عن بيان النعي، وسارعت إلى إلغاء مراسم الدفن بعد عودة قلب "الميت" إلى النبض مجددا.  
 
وشددت العائلة في بيان بعد ساعات على إعلان الوفاة، على أن "مشيئة الله أقوى من إرادة الإنسان"، وأنه "بصلوات الأحبة عاد قلب أبو شوقي يخفق من جديد، وهو حاليا بحالة مستقرة في المستشفى".
 
واعتذرت العائلة من الجميع، وشكرت كل من تعاطف  معها، معلنة "إلغاء النعي والمراسم المذكورة فيه".
 
وعبّر أهالي بلدة مغدوشة عن فرحتهم بخبر عودة "أبو شوقي" من الموت، بينما أشار آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى احتمال أن تكون عائلة "الفقيد" قد تسرعت في إعلان خبر الوفاة وتحديد مراسم الدفن.
 
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