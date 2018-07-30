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دمشق ترفض مشاركة شخصيات لبنانية بإعادة إعمار سوريا وهؤلاء يتوسّطون لدى حزب الله

30
JULY
2018
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منال زعيتر-


كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة اللواء ان سوريا ابلغت لبنان رسميا عدم موافقتها على اعادة فتح «معبر نصيب» امام اللبنانيين الا اذا طلبت الحكومة اللبنانية من نظيرتها السورية ذلك بشكل رسمي وعلني ومباشر وليس عبر الوسطاء.

طبعا، يتخطى الموضوع وفقا للمصادر مسألة المعابر الى وضع دمشق شروطا على مشاركة لبنان في اعادة اعمار سوريا ابرزها عدم موافقتها على مشاركة شخصيات سياسية بارزة بينها رؤساء احزاب وحكومات ووزراء سابقين في اي مشروع يتعلق بملف الاعمار، وهنا كشفت المصادر ان تلك الشخصيات علمت بـ«الفيتو السوري عليها» اذا صح التعبير وبدأت تلح على «حزب الله» للتوسط لدى سوريا لتغيير موقفها.

لكن، وبشكل غير رسمي، لفتت المصادر الى ان تواصل الحكومة اللبنانية رسميا مع سوريا معطوفا على اعتذار تلك الشخصيات علنيا منها، قد يسمح مع مرور الوقت لاعادة تفعيل العلاقات معهم الى حد امكانية السماح لهم بالعودة الى سوريا من بوابة الاعمار.

بتصرّف-



اللواء
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