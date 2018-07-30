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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 30-07-2018

30
JULY
2018
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البناء


كواليس
وقفت مصادر اقتصادية في سوق النفط أمام التحذيرات الأميركية العلنية للدول الأوروبية والآسيوية من خطورة خرقها نظام العقوبات الأميركية على شراء النفط الإيراني، وأمام كلام الرئيس التركي عن عزمه مواصلة شراء الغاز من إيران. وقالت يبدو إننا أمام ملامح نجاح إيراني على نظام العقوبات والأيام المقبلة ستظهر مدى قدرة نظام العقوبات على خوض معركة مواجهة مع نصف العالم، وما إذا كان النظام نفسه سيدفع الثمن في درجة الاعتماد على الدولار.

الجمهورية
حظت أوساط سياسية أن نواب تكتل بارز ينوون حضور لقاء أسبوعي نيابي على غرار تكتل آخر لمعرفة ما يجري مع «الحلفاء الأخصام».
ينقل زوار عن مسؤول روحي إستياءه من حجم عدم لامبالاة الطبقة السياسية وعدم إكتراثها بالملفات الحياتية التي يطرحها والتي يطالب بها المواطنون.
طُرحت على مسؤول كبير فكرة التوسط لتبريد علاقة شخصيتين مختلفتين سياسياً فردّ قائلاً: «حِلّو عنّي..أهل مكة أدرى بشعابها».

اللواء


همس
تختلف المعلومات حول الجهة الإقليمية التي ما تزال تُعرقل فتح معبر نصيب الذي يربط لبنان بالأسواق الخليجية.
لغز
ما يزال مطلعون يتساءلون: لماذا انسحب مرجع كبير من لقاء ثلاثي عندما بدأ البحث، بالحكومة عرضاً؟

المستقبل
يقال إنّ نصائح ديبلوماسية روسية وأميركية سمعها المسؤولون في الآونة الأخيرة، تشدد على أهمية اغتنام فرصة التفاهمات الدولية لحل أزمة النزوح والإسراع في تأليف الحكومة ربطاً بتعذر انخراط لبنان في الآليات التنفيذية لهذا الحل في غياب مجلس الوزراء.

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