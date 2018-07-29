النائب العميد شامل روكز في سباق القمم: " الدولة ارض وشعب ومؤسسات ولا يبنيها إلا شعب مؤمن ومناضل وصاحب تاريخ"

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اقامت جمعية "سباق القمم" سباقها السنوي الثالث بعنوان "من قضاء الى قضاء"، حيث انطلق ألفا مشترك مدني وعسكري من بالوع بلعا في قضاء تنورين وصولاً الى يحشوش في قضاء كسروان ومروراً بجنة في قضاء جبيل.

وتضمّن السباق مسارَين: أول طوله 16 كيلومتراً للمبتدئين وثانٍ طوله طول 37 كيلومتراً للمحترفين. فيما توزّع المشاركون في كلّ من المسارَين على 4 فئات اناث وذكور مسار حرّ، واناث وذكور فرق.

وتلا السباق حفل توزيع الجوائز في ساحة كنيسة القدّيسة تقلا في يحشوش، أكد خلاله راعي السباق النائب العميد شامل روكز ان هذا السباق يعني له كثيراً لأن نشأته وتربيته كانتا في اللقلوق وتعليمه في جبيل وانطلاقته العسكرية كانت في كسروان، معتبراً ان السباق يشكل وقفة وفاء للمنشأ والمدرسة والحياة العسكرية والحياة السياسية التي اختار انطلاقتها من كسروان. العميد روكز تعهد بأنّه سيكون على قدر الثقة التي منحتها له كسروان.

العميد روكز أشار الى أن هذا السباق يحمل معاني كثيرة، "فنحن ورثنا الارض عن اجدادنا ونأسف اننا اليوم لم نعد نحافظ على الارض بل تحول بعضنا الى سماسرة ليبيعها"، آملاً في أن تخرج روح السمسرة منّا كلبنانيين.

وأضاف أن الدولة هي ارض وشعب ومؤسسات ولا يبنيها إلا شعب مؤمن ومناضل وصاحب تاريخ، آملاً في أن يحافظ الشباب على روح الارادة الصلبة والشباب العنيد ييواجه كل ما ينتظرنا مستقبلاً ويفرض ما يريده لمستقبله.

العميد روكز أكد "أننا انطلقنا من الرياضة لنحافظ على شبابنا من المخدرات، وهدفنا هو البيئة التي تتدمر والشواهد على ذلك نراها في كسروان وجبيل." ودعا الى أن يكون السباق رسالة صارخة من المشاركين من اجل الحفاظ على بيئة لبنان وجمالها.

العميد روكز وإذ ركّز على دور الشباب في بناء الوطن، أكّد أنّ التربية اساسية لمستقبل الشباب، معتبراً ان طفرة الجامعات والتعليم السيء يشكلان أحد أسباب تخرّج عدد كبير من الطلاب من دون ايجاد فرص عمل. وشدّد على أن هذا الأمر يشكل تحدياً امام الدولة لوضع استراتيجية للتعليم والتربية حفاظاً على المستويات التربوية والجامعية العالية.

وكانت كلمة لرئيس بلدية يحشوش كارل زوين الذي لفت الى أنّ هذا الحدث الرياضي يجعلنا نشعر بفخر الانتماء لأرضنا، وأن شعورنا بالانتماء للبنان يكتسب نكهة البطولة عندما يكون راعيه بطل عسكري اوصلته اصوات الناس الى الندوة البرلمانية.

أحد أبرز راعي السباق بنك سوسيتيه جنرال أكد باسمه السيد حبيب خوري ان المصرف ملتزم بالنمو الاجتماعي ولهذا السبب هو يشجع الرياضة التي تجسد اسمى القيم ويشدّد على المحافظة على البيئة.

كما كانت كلمة لرئيس وقف القدّيسة تقلا حارس زوين.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين المدنيين والعسكريين.