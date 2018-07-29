living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النائب العميد شامل روكز في سباق القمم: " الدولة ارض وشعب ومؤسسات ولا يبنيها إلا شعب مؤمن ومناضل وصاحب تاريخ"

29
JULY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اقامت جمعية "سباق القمم" سباقها السنوي الثالث بعنوان "من قضاء الى قضاء"، حيث انطلق ألفا مشترك مدني وعسكري من بالوع بلعا في قضاء تنورين وصولاً الى يحشوش في قضاء كسروان ومروراً بجنة في قضاء جبيل.

وتضمّن السباق مسارَين: أول طوله 16 كيلومتراً للمبتدئين وثانٍ طوله طول 37 كيلومتراً للمحترفين. فيما توزّع المشاركون في كلّ من المسارَين على 4 فئات اناث وذكور مسار حرّ، واناث وذكور فرق.

وتلا السباق حفل توزيع الجوائز في ساحة كنيسة القدّيسة تقلا في يحشوش، أكد خلاله راعي السباق النائب العميد شامل روكز ان هذا السباق يعني له كثيراً لأن نشأته وتربيته كانتا في اللقلوق وتعليمه في جبيل وانطلاقته العسكرية كانت في كسروان، معتبراً ان السباق يشكل وقفة وفاء للمنشأ والمدرسة والحياة العسكرية والحياة السياسية التي اختار انطلاقتها من كسروان. العميد روكز تعهد بأنّه سيكون على قدر الثقة التي منحتها له كسروان.

العميد روكز أشار الى أن هذا السباق يحمل معاني كثيرة، "فنحن ورثنا الارض عن اجدادنا ونأسف اننا اليوم لم نعد نحافظ على الارض بل تحول بعضنا الى سماسرة ليبيعها"، آملاً في أن تخرج روح السمسرة منّا كلبنانيين.

وأضاف أن الدولة هي ارض وشعب ومؤسسات ولا يبنيها إلا شعب مؤمن ومناضل وصاحب تاريخ، آملاً في أن يحافظ الشباب على روح الارادة الصلبة والشباب العنيد ييواجه كل ما ينتظرنا مستقبلاً ويفرض ما يريده لمستقبله.

العميد روكز أكد "أننا انطلقنا من الرياضة لنحافظ على شبابنا من المخدرات، وهدفنا هو البيئة التي تتدمر والشواهد على ذلك نراها في كسروان وجبيل." ودعا الى أن يكون السباق رسالة صارخة من المشاركين من اجل الحفاظ على بيئة لبنان وجمالها.

العميد روكز وإذ ركّز على دور الشباب في بناء الوطن، أكّد أنّ التربية اساسية لمستقبل الشباب، معتبراً ان طفرة الجامعات والتعليم السيء يشكلان أحد أسباب تخرّج عدد كبير من الطلاب من دون ايجاد فرص عمل. وشدّد على أن هذا الأمر يشكل تحدياً امام الدولة لوضع استراتيجية للتعليم والتربية حفاظاً على المستويات التربوية والجامعية العالية.

وكانت كلمة لرئيس بلدية يحشوش كارل زوين الذي لفت الى أنّ هذا الحدث الرياضي يجعلنا نشعر بفخر الانتماء لأرضنا، وأن شعورنا بالانتماء للبنان يكتسب نكهة البطولة عندما يكون راعيه بطل عسكري اوصلته اصوات الناس الى الندوة البرلمانية.

أحد أبرز راعي السباق بنك سوسيتيه جنرال أكد باسمه السيد حبيب خوري ان المصرف ملتزم بالنمو الاجتماعي ولهذا السبب هو يشجع الرياضة التي تجسد اسمى القيم ويشدّد على المحافظة على البيئة.

كما كانت كلمة لرئيس وقف القدّيسة تقلا حارس زوين.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين المدنيين والعسكريين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout