بالصورة: مجهولة ألقت بنفسها من باص نقل في طرابلس، من يعرفها؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة سيدة مجهولة الهوية (من دون اوراق ثبوتية)، في العقد الثالث من العمر، ألقت بنفسها من باص مخصص لنقل الركاب بتاريخ 27/7/2018، وذلك في محلّة طرابلس/البولفار مقابل غرفة التجارة والصناعة، فتمّ نقلها الى احدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وهي لا تُبدي أي تجاوب، وغير قادرة على الكلام ووضعها الصحي غير مستقر.

لذلك، يرجى ممن يعرفها، أو يعرف عن ذويها أي معلومة، الإتصال بفصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 410527/06 للإدلاء بما لديه من معلومات.