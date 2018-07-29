A + A -

فجرت مجزرة السويداء في سوريا الخلافات الدرزية على الساحة اللبنانية . وليد جنبلاط يتهم النظام والجيش السوري والاصدقاء والحلفاء بتسهيل مرور او غض الطرف عن تسلل داعش الى السويداء بحجة تطويع وتدجين الموحدين في جبل العرب وطلال ارسلان يتهم جنبلاط بالتأمر على دروز سوريا ويوجه اصابع الاتهام مباشرة الى اسرائيل وحلفائها والاعراب بارتكاب المجزرة ووئام وهاب يتفرج على الانقسام ويدعو المعروفيين الى التسلح عن طريق الدولة السورية او بارسال السلاح لهم داعيا اياهم الى حسم موقفهم واتخاذ القرار غامزا من قناة ترددهم وبت خيارهم . في السويداء مجزرة واحدة وفي لبنان ثلاث تعازي : في فردان وفي خلدة وفي الجاهلية في وقت لم يسمع العالم من الامم المتحدة او اميركا او اوروبا موقفا واضحا صريحا شاجبا منددا بالمجزرة الرهيبة التي ذهب ضحيتها مئات الشهداء في منطقة لم تشهد اختراقا مماثلا منذ بداية الحرب السورية .



وفي لبنان الجمود يطغى على الجهود في التاليف وكانت لافتة المواقف التي اطلقها الوزير جبران باسيل من اليمونة بين اللا واللن والنعم : نعم لحكومة وحدة وطنية تشكل انعكاسا لارادة شعبية تجلت في الانتخابات النيابية لن تستطيع اي قوة خارجية ان تكسر ارادة اللبنانيين التي تمثلت فيها والابرز في مواقف باسيل : لا تدفعونا الى حكومة أكثرية وهو موقف يحمل اكثر من دلالة ويستبطن اكثر من مؤشر لما ستحمله الايام المقبلة على صعيد مساعي التاليف واتصالاتها . والبارز من اليمونة كذلك الموقف الذي حمله ممثل الرئيس نبيه بري الى حفل تدشين سد وبحيرة اليمونة الشيخ حسن المصري الذي اكد ان لا قوة تجعلنا نقبل بتفشيل مسيرة هذا العهد الذي يمثله الرئيس ميشال عون .



وليس بعيدا من لبنان وسوريا تتخذ الازمة بين انقره وواشنطن ابعادا جديدة وخطيرة راكمتها ذيول انقلاب 15 تموز منذ سنتين وما تبعه من توتر في العلاقة بين البلدين الحليفين اوصل الى احتجاز قس اميركي منذ ايام ردت عليه واشنطن بتوقيف تسليم طائرات ف 35 المتطورة الى انقره ما دفع اردوغان الى الاعلان بأن تركيا ستلجأ الى مصادر تسليح جديدة ملمحا الى موسكو التي تمارس سياسة القضم في مواقع واشنطن واستراتيجية اضرب وفاوض في الشرق الاوسط فارضة اجندتها على اميركا واوروبا التي اضطرت الى القبول اليوم بما كانت ترفضه قطعا بالامس وهو عودة النازحين السوريين الى بلادهم قبل التسوية السياسية وليس بعدها كما كانت تشدد ما اوصل الى ازمة مع لبنان الذي تمسك رئيسه ومن اعلى المنابر الدولية والعربية والاوروبية بعودة السوريين الى ديارهم قبل التسوية وهو ما يحصل اليوم بجهود الخارجية اللبنانية ووزيرها جبران باسيل باسيل ومثابرة وتصميم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.