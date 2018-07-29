بالفيديو- الوزير باسيل خلال تدشين سد وبحيرة اليمونة: ندعو لتعيين سفير دبلوماسي فوق العادة مهمته مياه لبنان لأن أهميتها تتجاوز النفط

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باسيل خلال تدشين سد وبحيرة اليمونة:

- نحن كتكل وزاري لدينا اليوم وزارة الخارجية ووزارة الطاقة ويفترض ان تبقيا في تكتلنا المقبل ونطرح تعيين سفير فوق العادة لديبلوماسية المياه

- سيدر وكل ما يحوم حوله والخطة الاقتصادية في لبنان يجب ان يكون عصبها المياه التي هي عصب الحياة والزراعة فقطاع الزراعة ليس ثانويا واقتصادنا يجب ان يركز على الانتاج

- كان لدينا مشروع للمجيء سيرا من العاقورة الى اليمونة لنبيت ليلتنا في العرزال الشهير لدى اهلنا في اليمونة ومشكلة عقارية لن تفصل بين مكونين تلاحما وانتصرا في معركة ضد العدو الاسرائيلي ومعركة ضد الارهاب

- اذا تمكن منا الفساد سقطت كل انتصاراتنا وذهبت الدماء المبذولة هدرا والقانون وحده هو من يفصل ويحل والقانون غير الصالح نعدله

- بعد الانتخابات على اساس نسبي والاتفاق الوطني على حكومة وحدة وطنية لن تستطيع اي قوة، وخاصة خارجية، ان تكسر ارادة اللبنانيين التي عبروا عنها في لانتخابات بتمثيل في الحكومة من دون غبن او ظلم لأحد بل بتفاهم وطني كبير على اساس معايير واحدة

-نحن كتكل وزاري لدينا اليوم وزارة الخارجية ووزارة الطاقة ويفترض ان تبقيا في تكتلنا المقبل ونطرح تعيين سفير فوق العادة لديبلوماسية المياه