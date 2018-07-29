قوى الأمن الداخلي : توقيف 65 سورياً بجرم دخول البلاد خلسة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه "بتاريخ 29/07/2018، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من ضبط سيارة فان نوع "ميتسوبيشي" لون أبيض في بلدة الصويري البقاعية، على متنها /65/ شخصاً من التابعية السورية، بينهم /11/ طفلاّ بجرم دخول البلاد خلسة.

كما تمكنت من توقيف كل من:

- م. ر. (مواليد عام 1996، سوري)

- ع. م. (مواليد عام 1999، سوري)بجرم تهريب أشخاص

أما سائق الفان المدعو ط.ح. (مواليد 1995/لبناني) فقد لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة لدى مشاهدته عناصر الدورية، تاركاً السيارة في مكانها.

سلّم الموقوفون والآلية الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، والعمل جارٍ لتوقيف السائق".