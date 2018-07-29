نقابة المعلمين ناقشت شؤون القطاع

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عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين جلسته العادية، وأصدر بيانا أشار فيه إلى أن "المجتمعين ناقشوا الدراسة التي وضعتها النقابة عن حالات الصرف والمخالفات القانونية التي تحصل في المدارس الخاصة، ولا سيما سبل تطبيق القانون 46 في المدارس أو عدمه، واطلعوا على ملف الدعاوى القضائية في هذا الخصوص. وسيتم إعلان مضمون هذه الدراسة والخطوات القانونية المرافقة وخطة عمل النقابة للعام الدراسي المقبل خلال مؤتمر صحافي يعقد مطلع الشهر المقبل".

ودعا المجلس الهيئة العامة الى "انتخاب مجالس فروع للنقابة في المحافظات، يوم الاحد 18 تشرين الثاني المقبل كدورة أولى، واذا لم يكتمل النصاب فيوم الأحد 25 منه كدورة ثانية، وتكون قانونية بمن حضر، وذلك من الثامنة صباحا ولغاية الخامسة مساء. ويستمر فتح باب الانتساب وتسديد الاشتراكات عن العام 2017/2018 لمن يرغب بالمشاركة في العملية الانتخابية لغاية الرابعة من بعد ظهر الاثنين 15 تشرين الأول المقبل، ويفتح باب الترشح لعضوية مجالس الفروع لغاية الاربعاء 14 تشرين الثاني المقبل".

ولفت إلى أن "المجلس التنفيذي للنقابة شكل الوفد المشارك في اجتماع المنظمة الفرنكوفونية للتربية الذي سيعقد في باريس بين 24 أيلول المقبل و 26 منه، ويشارك فيه ممثلون لكل النقابات المنضوية في الاتحاد الفرنكوفوني للتربية والتعليم. كما تنظم النقابة مطلع العام الدارسي ورش تدريب نقابية لمندوبي المدارس بهدف تحفيز المعلمين على الانخراط في النقابة والاطلاع على حقوقهم وواجباتهم، وذلك من ضمن مشروع التعاون بين النقابة والاتحاد النروجي للمعلمين تحت إشراف الدولية للتربية".