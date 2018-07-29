living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة المعلمين ناقشت شؤون القطاع

29
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين جلسته العادية، وأصدر بيانا أشار فيه إلى أن "المجتمعين ناقشوا الدراسة التي وضعتها النقابة عن حالات الصرف والمخالفات القانونية التي تحصل في المدارس الخاصة، ولا سيما سبل تطبيق القانون 46 في المدارس أو عدمه، واطلعوا على ملف الدعاوى القضائية في هذا الخصوص. وسيتم إعلان مضمون هذه الدراسة والخطوات القانونية المرافقة وخطة عمل النقابة للعام الدراسي المقبل خلال مؤتمر صحافي يعقد مطلع الشهر المقبل".

ودعا المجلس الهيئة العامة الى "انتخاب مجالس فروع للنقابة في المحافظات، يوم الاحد 18 تشرين الثاني المقبل كدورة أولى، واذا لم يكتمل النصاب فيوم الأحد 25 منه كدورة ثانية، وتكون قانونية بمن حضر، وذلك من الثامنة صباحا ولغاية الخامسة مساء. ويستمر فتح باب الانتساب وتسديد الاشتراكات عن العام 2017/2018 لمن يرغب بالمشاركة في العملية الانتخابية لغاية الرابعة من بعد ظهر الاثنين 15 تشرين الأول المقبل، ويفتح باب الترشح لعضوية مجالس الفروع لغاية الاربعاء 14 تشرين الثاني المقبل".

ولفت إلى أن "المجلس التنفيذي للنقابة شكل الوفد المشارك في اجتماع المنظمة الفرنكوفونية للتربية الذي سيعقد في باريس بين 24 أيلول المقبل و 26 منه، ويشارك فيه ممثلون لكل النقابات المنضوية في الاتحاد الفرنكوفوني للتربية والتعليم. كما تنظم النقابة مطلع العام الدارسي ورش تدريب نقابية لمندوبي المدارس بهدف تحفيز المعلمين على الانخراط في النقابة والاطلاع على حقوقهم وواجباتهم، وذلك من ضمن مشروع التعاون بين النقابة والاتحاد النروجي للمعلمين تحت إشراف الدولية للتربية".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout