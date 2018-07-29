الحدت تحتفل بعيد شفيعتها في ذكرى انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد

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الاحتفالات الروحيّة لعيد السيّدة -الحدت 2018



أذاع كاهن رعيّة السيدة. في الحدت، الخوري بيار أبي صالح برنامج احتفالات الرعيّة والبلدة، الروحيّة،إحتفاءً بذكرى إرتفاع العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد، وفق البرنامج التالي:

* الجمعة 10 آب 2018 "افرحي يا عروسًا لا عروس لها"

- 20:30 العشاء الراعويّ السنويّ في مطعم برج الحمام برمّانا.

* السبت 11 آب 2018 "لأنّه نظر إلى تواضع أمته"

- 17:15 صلاة المسبحة تنطلق من ساحة الدبّاس باتّجاه الكنيسة.

- 18:00 زيّاح الأيقونة وقدّاس افتتاح ثلاثيّة عيد السيّدة- الحدت مع رعيّة مار مارون – الأنطونيّة الحدت

يحتفل به الأب فرنسيس الجرماني.

* الأحد 12 آب 2018 "ها منذ الآن تطوّبني جميع الأجيال"

- 10:00 قدّاس الشكر للخوري رمزي سعاده.

- 17:15 صلاة المسبحة تنطلق من شارع الحمرا باتّجاه الكنيسة.

- 18:00 زيّاح الأيقونة وقدّاس اليوم الثاني من الثلاثيّة مع رعيّة مار جرجس – الخريبة- الحدت

يحتفل به الخوري دوري فيّاض.

- 19:00 افتتاح معرض التذكارات والكتب الروحيّة ومباراة قرع الجرس.

* الإثنين 13 آب 2018 "لأنّ القدير صنع بي العظائم واسمه قدّوس"

- 17:15 صلاة المسبحة تنطلق من شارع الدكّاش باتّجاه الكنيسة.

- 18:00 زيّاح الأيقونة وقدّاس اليوم الثالث من الثلاثيّة مع رعيّة مار يوسف – حارة البطم- الحدت

يحتفل به الأب شربل نبهان.

* الثلاثاء 14 آب 2018 "حطّ المقتدرين ورفع المتواضعين، أشبع الجياع خيرات والأغنياء أرسلهم فارغين"

- 8:00 صمد القربان في الكابيلّا وسجود متواصل على نيّة أبناء الرعيّة والزائرين حتّى منتصف الليل.

- 18:30 صلاة المسبحة.

- 19:00 قدّاس العيد الاحتفاليّ مع كهنة الرّعيّة، ويشارك فيه جميع الكهنة والمكرّسين في ساحة الحدت.

* الأربعاء 15 آب 2018 "تعظّم نفسي الربّ وتبتهج روحي بالله مخلّصي"

القدّاسات 8,00، 10,00 و11:30.

- 17:30 صلاة المسبحة.

- 18:00 قدّاس الشكر والختام يليه تطواف أيقونة سيّدة الحدت في ساحة البلدة.

- 20:00 سهرة روحيّة يتخلّلها تأمّلات وترانيم مريميّة في ساحة الكنيسة.





بفقرك نغتني: "أشبع الجياع خيرات والأغنياء أرسلهم فارغين"