الحدت تحتفل بعيد شفيعتها في ذكرى انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد

الاحتفالات الروحيّة لعيد السيّدة -الحدت 2018
أذاع كاهن رعيّة السيدة. في الحدت، الخوري بيار أبي صالح برنامج احتفالات الرعيّة والبلدة، الروحيّة،إحتفاءً بذكرى إرتفاع العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد، وفق البرنامج التالي:
* الجمعة 10 آب 2018 "افرحي يا عروسًا لا عروس لها"
- 20:30 العشاء الراعويّ السنويّ في مطعم برج الحمام برمّانا.
* السبت 11 آب 2018 "لأنّه نظر إلى تواضع أمته"
- 17:15 صلاة المسبحة تنطلق من ساحة الدبّاس باتّجاه الكنيسة.
- 18:00 زيّاح الأيقونة وقدّاس افتتاح ثلاثيّة عيد السيّدة- الحدت مع رعيّة مار مارون – الأنطونيّة الحدت
يحتفل به الأب فرنسيس الجرماني.
* الأحد 12 آب 2018 "ها منذ الآن تطوّبني جميع الأجيال"
- 10:00 قدّاس الشكر للخوري رمزي سعاده.
- 17:15 صلاة المسبحة تنطلق من شارع الحمرا باتّجاه الكنيسة.
- 18:00 زيّاح الأيقونة وقدّاس اليوم الثاني من الثلاثيّة مع رعيّة مار جرجس – الخريبة- الحدت
يحتفل به الخوري دوري فيّاض.
- 19:00 افتتاح معرض التذكارات والكتب الروحيّة ومباراة قرع الجرس.
* الإثنين 13 آب 2018 "لأنّ القدير صنع بي العظائم واسمه قدّوس"
- 17:15 صلاة المسبحة تنطلق من شارع الدكّاش باتّجاه الكنيسة.
- 18:00 زيّاح الأيقونة وقدّاس اليوم الثالث من الثلاثيّة مع رعيّة مار يوسف – حارة البطم- الحدت
يحتفل به الأب شربل نبهان.
* الثلاثاء 14 آب 2018 "حطّ المقتدرين ورفع المتواضعين، أشبع الجياع خيرات والأغنياء أرسلهم فارغين"
- 8:00 صمد القربان في الكابيلّا وسجود متواصل على نيّة أبناء الرعيّة والزائرين حتّى منتصف الليل.
- 18:30 صلاة المسبحة.
- 19:00 قدّاس العيد الاحتفاليّ مع كهنة الرّعيّة، ويشارك فيه جميع الكهنة والمكرّسين في ساحة الحدت.
* الأربعاء 15 آب 2018 "تعظّم نفسي الربّ وتبتهج روحي بالله مخلّصي"
القدّاسات 8,00، 10,00 و11:30.
- 17:30 صلاة المسبحة.
- 18:00 قدّاس الشكر والختام يليه تطواف أيقونة سيّدة الحدت في ساحة البلدة.
- 20:00 سهرة روحيّة يتخلّلها تأمّلات وترانيم مريميّة في ساحة الكنيسة.
بفقرك نغتني: "أشبع الجياع خيرات والأغنياء أرسلهم فارغين"