بالفيديو - فلسطينية تعود إلى عكّا عروساً بعد أعوام من تهجير عائلتها الى لبنان!

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نشر طارق البكري، وهو شاب فلسطيني أطلق مبادرة لتوثيق الحياة في فلسطين قبل النكبة وبعدها بالتصوير الفوتوغرافي، نشر فيديو لشابة فلسطينية من عكّا عادت بعد أعوام من تهجير والدها الى بلدها لتُزف في شوارع المدينة.



وأرفق البكري الفيديو بتعليق "بعمر ٦ سنوات وخلال أحداث النكبة، هُجّر والد زينة من مدينة عكا الى لبنان مع عائلته، مضت السنوات وانتقلت العائلة من مكان الى آخر لينتهي بها المطاف في كندا. ولدت زينة في كندا ولم تنسَ يوماً أنها فلسطينية من عكا. تواصلنا قبل فترة وقالت أنها لا تملك صورة للمنزل او خريطة، أخبرتها بأننا سنعتمد على التوثيق الشفوي كما اننا سنستخدم تقنية ال video call مع والدها ليرى بعينه الحي ويحدد المنزل.



زينة جاءت مع خطيبها وأرادت ان تكتب كتابها بعكا، ولكن ما لم تكن تعلمه بأننا حضرنا لها عرساً في شوارع عكا القديمة بزفّة فلسطينية أصرّ شباب القدس من "فرقة جو" ان يأتوا ليزفّوا بنت عكا بين اقربائها الذين تعرفت عليهم لأول مرة."