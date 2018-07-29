بالصورة - توثيق أطول شجرة أرز في عكار بارتفاع 36 مترا

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تمكنت صفحة عكار من توثيق اطول شجرة ارز في جبال عكار، في اطار أرشفة الدروب الجبلية والمواقع الطبيعية لغابات عكار.

واعلنت الصفحة في بيان لها "يوما بعد يوم ونتيجة لتوثيق مشاهداتنا في الطبيعة العكارية، تتكشف مزيدا من خفايا عكار المذهلة، وهذه المرة لأطول شجرة أرز معمرة يتم توثيقها، في غابات بلدة مشمش عكار، وقد بلغ ارتفاعها نحو 36 مترا (توثيق الارتفاع من خلال طائرة دون طيار للمصور خالد طالب) ويبلغ قطر جذعها أكثر من 5 أمتار".

هذا ويذكر أن بلدة مشمش تضم أكبر تجمعات الأرز العكاري التي تتركز في: الحريق - حقل القيس - القطر والقلة.