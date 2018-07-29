الصليب الأحمر: تقديم خدمات إسعافية وطبية للعائدين إلى سوريا

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أعلن الصليب الأحمر اللبناني انه “في اطار مهمته الإنسانية وبطلب من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تقديم الخدمات الإسعافية والطبية في أثناء عملية مغادرة العائدين إلى سوريا من نقطة المصنع ومن منطقة شبعا باتجاه نقطة المصنع الحدودية التي جرت صباح أمس السبت 28 تموز تحت إشراف الأمن العام اللبناني، وضع الصليب الأحمر اللبناني في موقع محدد في نقطة المصنع سيارتي اسعاف وسيارة ذات دفع رباعي مع 10 مسعفين واداريين وعيادة طبية نقالة وطاقم طبي حيث قدمت الفرق من الصباح وحتى مغادرة العائدين خدمات طبية وإسعافية ل 39 حالة صحية”.



وأضاف: ”أما في شبعا فقد تجمع العائدون في ثانوية شبعا الرسمية وتم وضع سيارتي إسعاف وسيارتين ذات دفع رباعي مع 25 مسعف وإداري ولوجستي وعيادة طبية نقالة مع طاقم طبي كبير، ومنذ الصباح وحتى إنتهاء العملية تم تقديم خدمات إسعافية وطبية لحوالي142 حالة صحية، كما تم نقل 4 حالات إلى المستشفى وتنوعت الحالات جميعها بين أطفال ومسنين ونساء وذوي احتياجات خاصة، كما كانت مراكز الصليب الأحمر اللبناني في المناطق المجاورة على جاهزية تامة من أجل تلبية أي طارئ”.