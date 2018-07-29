هذا ما يخبئه طقس الإثنين للبنانيين!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" أنّ المرتفع القطبي يستقر فوق شمال روسيا وشمال شرق اوروبا ضمن دائرة واسعة تصل قيمه الى 1028hpa ويحوّل كمّا من التيارات الباردة نحو المناطق الجنوبية المقابلة له ذات قيم ضغط متدنية كالحوض الشرقي للبحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية ومصر، بينما يوسّع منخفض البحر الأحمر نشاطه ليشمل غرب اوروبا والدول السكاندينافية حيث تخطت درجات الحرارة 32 درجة".

وتابع خنيصر: "استقرار بالطقس المعتدل والبارد في الداخل، مستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر آب المقبل، قبل ان يتحوّل الأسبوع الثاني منه الى ناري بسبب انحسار المرتفع القطبي وانقطاع امداد الرياح الشمالية عن المناطق المدارية.



هذا، وتشهد اوروبا الشرقية وحوض البحر الأسود حالات من الاضطرابات الجوية ومرور منخفضات عالية الفعالية تسبب بالسيول والفيضانات وجرف الصخور والأتربة، فبعد سيول أثينا التي تعرّضت لحرائق واسعة، انحرفت الأمطار شمالاً نحو رومانيا وبلغاريا ونالتا الحصة الكبرى من الفياضانات.



امّا طقس لبنان والمنطقة ليوم الإثنين، مشمس يتحوّل الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة:



الساحل اللبناني: 32/26



الجبال 1200 متر: 27/17



البقاع: 30/17



الرياح غربية: سرعتها 35 كلم في الساعة



الرطوبة: 87%



الضغط الحوّي: 1005hpa