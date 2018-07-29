أثيوبية تفاجئ مخدومها من الخلف وتهشّمه بالساطور

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إثر مشادّة كلاميّة بينها وبين مخدومها، إنهالت عاملة أثيوبية طعناً بالساطور على ربّ عملها أثناء تناوله الطعام في المطبخ، ورغم سقوطه أرضاً استمرت العاملة بضربه على رأسه وأنحاء جسمه فحالت العناية الإلهية دون مقتله وانتهى الأمر به في المستشفى وتقطيبه مئتي قطبة.



في تفاصيل الحادث وفق ما ورد في حكم محكمة الجنايات، أنّ المتهمة worki bacha fita (أثيوبية، مواليد 1991) كانت تعمل في الخدمة المنزليّة لدى المدعي "ن.س" المقيم في محلة جونية، أقدمت على محاولة قتل مخدومها بطعنه عدّة طعنات خطيرة على مستوى رقبته من الجهة الخلفيّة وباقي أنحاء جسمه بواسطة ساطور.



وقد أفاد الشاكي بعد خضوعه للعلاج، أنّه كان يتناول طعام الغداء في المطبخ، فشعر بألمٍ في عنقه من الجهة الخلفية، وتبيّن له أنّ المتهمة تعمد الى ضربه بواسطة ساطور فهرب منها، غير أنّه سقط أرضاً ما أدّى الى كسر وركه واستمرّت المتهمة بضربه على رأسه وعلى كافة أنحاء جسمه.



وقد اعترفت المتهمة بأنّها كانت تتكلّم مع مخدومها بخصوص راتبها الذي لم تقبضه من مدّة، فبدأ بشتمها عندها عمدت الى طعنه على مستوى عنقه، فأمسك بها غير أنّها استمرت في طعنه لإجباره على تركها، وأنّها أقدمت على طعنه بعد أن فقدت السيطرة على نفسها وأبدت ندمها على فعلتها.



الطبيب الشرعي الدكتور مالك حلال الذي كشف على المدعي، أفاد في تقريره الطبي أنّ الأخير مصاب بعدّة جروح قطعيّة على الرأس ما استدعى تقطيبه حوالي مئتي قطبة، وبكدمة على الرأس من الجهة اليسرى وبكسر الساعد الأيسر وكسر في معصم اليد اليسرى مع تمزّق أوتار اليد وكسر في الورك الأيسر، وقد أجريت له عدّة عمليات جراحية وهو بحاجة الى تعطيل عن العمل لمدّة شهرين.



محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمّد بدران أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدّة سبع سنوات ونصف، واستبدال العقوبة تخفيفاً لمدّة أربع سنوات على أن يتم إخراجها من البلاد مؤبداً فور تنفيذ عقوبتها، مع حفظ حق الشاكي بالمطالبة بحقوقه الشخصيّة أمام المحكمة المختصّة.







المصدر: Lebanon24