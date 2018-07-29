living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أثيوبية تفاجئ مخدومها من الخلف وتهشّمه بالساطور

29
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إثر مشادّة كلاميّة بينها وبين مخدومها، إنهالت عاملة أثيوبية طعناً بالساطور على ربّ عملها أثناء تناوله الطعام في المطبخ، ورغم سقوطه أرضاً استمرت العاملة بضربه على رأسه وأنحاء جسمه فحالت العناية الإلهية دون مقتله وانتهى الأمر به في المستشفى وتقطيبه مئتي قطبة.


في تفاصيل الحادث وفق ما ورد في حكم محكمة الجنايات، أنّ المتهمة worki bacha fita (أثيوبية، مواليد 1991) كانت تعمل في الخدمة المنزليّة لدى المدعي "ن.س" المقيم في محلة جونية، أقدمت على محاولة قتل مخدومها بطعنه عدّة طعنات خطيرة على مستوى رقبته من الجهة الخلفيّة وباقي أنحاء جسمه بواسطة ساطور.

وقد أفاد الشاكي بعد خضوعه للعلاج، أنّه كان يتناول طعام الغداء في المطبخ، فشعر بألمٍ في عنقه من الجهة الخلفية، وتبيّن له أنّ المتهمة تعمد الى ضربه بواسطة ساطور فهرب منها، غير أنّه سقط أرضاً ما أدّى الى كسر وركه واستمرّت المتهمة بضربه على رأسه وعلى كافة أنحاء جسمه.

وقد اعترفت المتهمة بأنّها كانت تتكلّم مع مخدومها بخصوص راتبها الذي لم تقبضه من مدّة، فبدأ بشتمها عندها عمدت الى طعنه على مستوى عنقه، فأمسك بها غير أنّها استمرت في طعنه لإجباره على تركها، وأنّها أقدمت على طعنه بعد أن فقدت السيطرة على نفسها وأبدت ندمها على فعلتها.

الطبيب الشرعي الدكتور مالك حلال الذي كشف على المدعي، أفاد في تقريره الطبي أنّ الأخير مصاب بعدّة جروح قطعيّة على الرأس ما استدعى تقطيبه حوالي مئتي قطبة، وبكدمة على الرأس من الجهة اليسرى وبكسر الساعد الأيسر وكسر في معصم اليد اليسرى مع تمزّق أوتار اليد وكسر في الورك الأيسر، وقد أجريت له عدّة عمليات جراحية وهو بحاجة الى تعطيل عن العمل لمدّة شهرين.

محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمّد بدران أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدّة سبع سنوات ونصف، واستبدال العقوبة تخفيفاً لمدّة أربع سنوات على أن يتم إخراجها من البلاد مؤبداً فور تنفيذ عقوبتها، مع حفظ حق الشاكي بالمطالبة بحقوقه الشخصيّة أمام المحكمة المختصّة.



المصدر: Lebanon24

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout