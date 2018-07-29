اجتماع في منزل درغام بحث قضية عودة النازحين السوريين

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عقد اجتماع في منزل النائب أسعد درغام، بدعوة من اللجنة المركزية لعودة النازحين في "التيار الوطني الحر"، من أجل البحث بشؤون عودة النازحين السوريين، في حضور رؤساء اتحادات بلديات عكار: أيمن يوسف وعارف الخلف عن اتحاد وادي خالد، خليل أسعد عن اتحاد الدريب الغربي، عمر الحايك عن اتحاد نهر أسطوان، عامر حدارة عن اتحاد عرقة الأثري، عبود مرعب عن اتحاد الدريب الأوسط، أنطون عبود عن اتحاد الشفت، فادي بربر عن اتحاد الجومة، محمد خالد المصري عن اتحاد سهل عكار، علي إسبر وأحمد كنعان عن اتحاد جبل أكروم.



وبحث المجتمعون الآليات العملية لتأمين العودة الآمنة للأخوة النازحين الراغبين في العودة.

وكانت مداخلة للنائب درغام شدد فيها على "أهمية العودة الآمنة للنازحين"، وتطرق إلى "المشاريع الإنمائية لمحافظة عكار"، واضعا نفسه ب"تصرف رؤساء الاتحادات البلدية".