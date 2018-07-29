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سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعلن الافراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي

29
JULY
2018
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أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الافراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي.

وعهد التي أصبحت رمزا للمقاومة الفلسطينية بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تصفع جنديا إسرائيليا العام الماضي، اليوم الاحد ، بعد قضاء أكثر من سبعة أشهر في سجن اسرائيلي.

ويصف الفلسطينيون الفتاة البالغة من العمر 17 عاما بأنها رمز لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

وأثارت قضيتها موجة من الانتقادات الدولية ضد إسرائيل كما أعادت مجددا إلى دائرة الضوء معاملة الشباب الفلسطيني في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تتحدث التميمي في مؤتمر صحفي من مسقط رأسها في الضفة الغربية في الساعة الرابعة عصر اليوم بالتوقيت المحلي (1300 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش).

وفي كانون أول/ديسمبر 2017 انتشر مقطع الفيديو وهي تصفع جنديا إسرائيليا وتركله أمام منزلها، وجرى توقيف التميمي بعد ذلك بفترة وجيزة. وتم لاحقا التوصل إلى اتفاق تضمن الحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر من بينها الفترة التي قضتها فعليا رهن الاحتجاز .

ومن المقرر أيضا أن يتم الإفراج عن ناريمان والدة عهد، والتي ظهرت معها في مقطع الفيديو، اليوم الأحد بعد سجنها لثمانية أشهر.

وكانت دائرة السجون الاسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستخلي سبيلهما مبكرا بنحو عشرين يوما لأسباب إدارية.

وقال باسم والد الفتاة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الخميس الماضي: “كنت أتوق إلى هذه اللحظة لأنني افتقدتهما كثيراً”.

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