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تشكيل الحكومة...والخطة الروسية لإعادة اللاجئين

29
JULY
2018
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عمر حبنجر -


احمرار لون القمر، في كسوفه التاريخي لم يشغل اللبنانيين عن همومهم السياسية، ولا أخذ من متابعاتهم ما أخذه من المواطنين العرب في شرق العالم العربي، خصوصا بعدما حجبت المسألة الحكومية كل القضايا بما في ذلك ظاهرة حجب الأرض لضوء الشمس عن سطح القمر.


الخسوف القمري استمر لساعة واثنتين وأربعين دقيقة، بينما تجاوز خسوف الحكومة اللبنانية الشهرين. لذلك، فإن قمر الحكومة العتيدة مازال على اللون الأصفر والرهان على تحوله أخضر.

وجزمت مصادر متابعة  لـ «الأنباء» امس، أن الخطة الروسية لإعادة النازحين السوريين توجب وجود حكومة في بيروت في خلال 48 ساعة بدءا من صباح اليوم وفقا لما كانت «الأنباء» أشارت إليه، وهناك من أعطى موعدا آخر هو الخميس المقبل ما لم تفلح الاتصالات في تدوير ما تبقى من زوايا حادة أو جارحة.

 في غضون ذلك وصلت 35 حافلة سورية الى معبر المصنع اللبناني لتعيد نحو ألف مواطن سوري من لاجئي منطقتي العرقوب وشبعا تحديدا.


وانتقل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى شبعا، حيث تابع عملية النقل، بمواكبة الأمن العام اللبناني، وبمشاركة الصليب الأحمر ومراقبين من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

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