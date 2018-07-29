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عن “آلة القتل السرية الأسرع في العالم”.. هكذا خُطط لاغتيال عرفات!

29
JULY
2018
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كشف كتاب جديد للصحافي الإسرائيلي رونين بيرغمان أبعادا جديدة و”غريبة” في طرق تنفيذ عمليات الاغتيال في جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، المعروف بانه “آلة القتل السرية الأسرع في العالم”.


ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقتطفات من كتاب بيرغمان، الذي أشار الى أن “الموساد نفذ 800 عملية في العقد الماضي فقط، متحدثا عن جواسيس “بنكهة هوليوودية” جندتهم إسرائيل لتنفيذ عمليات اغتيال”.


فمنذ 40 عاما، كان وديع حداد، أحد مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واحدا من أكثر المطلوبين الفلسطينيين لدى “إسرائيل”.
وتقول الصحيفة البريطانية، نقلاً عن كتاب بيرغمان، أن حداد تعاون مع الفنزويلي “كارلوس جاكال” أو كارلوس الثعلب، الذي كان يعد رمزا للإرهاب الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإن حداد أدار عملية اختطاف طائرة “آير فرانس”، التي كانت متجهة من تل أبيب إلى باريس، بينما أجبر المختطفون الفلسطينيون طاقمها على تحويل مسارها إلى عنتيبي في أوغندا حيث أنقذتها وحدة كوماندوز إسرائيلية.


وبعد هذه العملية أصبح حداد متصدرا قائمة الاغتيالات في الموساد، لكن بعد مرور 6 سنوات على إصدار “أمر بالقتل”، كان حداد لا يزال على قيد الحياة، يعيش في حياة رغدة بالعاصمة العراقية بغداد.


القتل بمعجون الأسنان


ما حدث بعد ذلك يستحق أن يكون فيلما جديدا لجيمس بوند. ففي 10 كانون الثاني 1978، استبدل عميل من الموساد، كان مقربا من محيط حداد، معجون الأسنان الخاص بحداد إلى أنبوب مماثل ممزوج بمادة سامة، عمل مختبر سري بالقرب من تل أبيب على تطويره.


وفي كل مرة كان حداد يفرش أسنانه، تتفاعل كميات السم لتأخذ طريقها، من خلال اللثة، إلى مجرى دمه.


وبمرور الأيام، بدا حداد وكأنه يحتضر. اتصل أصدقاؤه الفلسطينيون بالشرطة السرية لألمانيا الشرقية، التي نقلته إلى مستشفى في برلين الشرقية. بعد 10 أيام، نزف حداد من مناطق مختلفة بالجسم، ثم مات.


وفي ألمانيا تحير الأطباء في تشخيص مرضه، بينما كانت إسرائيل تحتفل بما حققه الموساد الذي أصبح “رائدا” في عمليات الاغتيال.
تنويم مغناطيسي


وفي عام 1968، أقدم الموساد على عملية استوحى فيلم (The Manchurian Candidate) فكرته منها، حيث وظف

الموساد طبيبا نفسيا (سويدي الأصل) لغسل دماغ أسير فلسطيني ليقتل ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك.
اختار طبيب النفس السجين المناسب، وقضى 3 أشهر في تنويمه مغناطيسيا، وأخذ يردد عليه جملة “عرفات فاسد. يجب إزاحته”.
وحدث أن السجين تدرب على التصويب بالنار على صور عرفات في غرفة سرية أعدت خصيصا لهذا الغرض.


وفي 19 كانون الأول 1968، هرَب فريق من الموساد السجين عبر نهر الأردن حيث كان من المفترض أن يتسلل إلى مقر عرفات. ثم انتظروا. وبعد 5 ساعات، جاءتهم الأخبار، حيث أن السجين لم يضيع وقتا، فقد توجه مباشرة إلى مركز للشرطة واتهم الموساد بمحاولة غسل دماغه. فحققت العملية فشلا ذريعا.

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