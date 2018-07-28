وفد من التيار جال في مخيم الريحانية للنازحين

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جال وفد من اللجنة المركزية لعودة النازحين في "التيار الوطني الحر" ضم نقولا الشدراوي ورالي عازار وخضر سعيد، في مخيم الريحانية للنازحين في عكار، وهو ثاني أكبر مخيم للنازحين في لبنان ويضم أكثر من ألف نازح. واجتمع الوفد مع نائب رئيس اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية محمد القرحاني الذي يدير مخيمات للنازحين في عكار والبقاع، في حضور مدير المخيم مروان المصري.

ونقل الوفد عن سكان المخيم تأكيدهم الرغبة بالعودة إلى مناطقهم في حمص وريف حمص وريف القصير، وانهم لا يطلبون "سوى الأمن والأمان للعودة إلى قراهم".