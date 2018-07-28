بأقل من 48 ساعة .. أوصل باسيل للأمركيين أصوات اللبنانيين بمختلف الشؤون !

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كتب السفير اللبناني في واشنطن غبريال عيسى على صفحته على الفيسبوك :

دبلوماسيتنا اللبنانية برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل أسمعت في أقل من 48 ساعة أصواتاً مناصرة للبنان الى المسؤولين الأميركيين، وجمهور وزاري من ٨٠ دولة، والمجتمع اللبناني-الأميركي أكثر مما كنا نأمل في تحقيقه في شهر مزدحم.

البيت الأبيض، مجلس الشيوخ، مجلس النواب، وزارة الخارجية، مجلس الأمن القومي، وزارة الخزانة، المؤتمر الوزاري الدولي، الأميركيون-اللبنانيون... كلهم سمعوا الصوت الرسمي للبنان بمختلف الشؤون اللبنانية والشرق-أوسطية والدولية والأميركية-اللبنانية والإغتراب اللبناني.

كل مكان هو مساحة للعمل وأي ساعة هي وقت للعمل: إجتماعات، حفلات استقبال ، مؤتمرات ، وجبات الإفطار والغداء والعشاء، السيارات، المكاتب، المطاعم، الفنادق، السفارة، المطار. النوم؟ بكرا مش بعيد...

غير متأكد ما إذا كان قد غادر بخيبة أمل أننا لم نتمكن من حشر اجتماع له خلال توقفنا السريع في طريق العودة إلى المطار لتناول هامبرغر أميركي كان يتلهف إليه.