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إجتماع في منزل النائب درغام للبحث بعودة النازحين السوريين

28
JULY
2018
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عقد إجتماع في منزل النائب أسعد درغام من أجل البحث بشؤون عودة النازحين السوريين، بحضور رؤساء اتحادات بلديات عكار و"اللجنة المركزية لعودة النازحين في عكار"، وتطرق المجتمعون للأوضاع العامة عقب تفاقم مشاكل النزوح السوري والأعباء المترتبة على المجتمعات المحلية المضيفة.

وأثنى النائب درغام على أهمية المبادرة الروسية القاضية بإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وهي تتجاوب مع الدعوات اللبنانية لتأمين عودة آمنة للنازحين، ما يؤدي تلقائيا إلى الحد من تداعيات النزوح السوري على الوضع في لبنان. لافتا الى "أننا بالتعاون مع الاتحادات والبلديات سنتمكن من تأمين داتا مهمة عن النازحين في محافظة عكار، لتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ المقترحات الروسية بإعادة النازحين السوريين سواء عبر اللجان التي ستتشكل لهذه الغاية أو عبر الآلية التي ستعتمد، والمطلوب من المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق عودة النازحين، لا سيما أن الأزمة السورية باتت على أبواب الحل السياسي ما يوفر أجواء مؤاتية لتحقيق العودة الآمنة والطوعية".
وشرح رؤساء الاتحادات الأعباء التي تكبدتها عكار جراء النزوح السوري على الصعد الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية، لافتين الى "أننا لم نلق الدعم اللازم لا من قبل الدولة اللبنانية ولا المؤسسات الدولية، الأمر الذي خلق أزمة بين النازحين واللبنانيين بسبب المزاحمة في سوق العمل وإنتشار البطالة، فضلا عن تقاسم البنى التحتية غير المتوفرة أساسا في الكثير من مناطقنا".

كما تطرق المجتمعون لحاجات عكار الانمائية والمشاريع الأساسية التي يتم السعي لتحقيقها، وللغاية شدد درغام على "ضرورة حصر البوصلة بالانماء متمنيا على رؤساء الاتحادات لعب دور ايجابي وأساسي بالتنسيق مع النواب للعمل سويا، مؤكدا أن مشروع انشاء مستشفى عسكري في عكار أولوية لأن 50 % من أبناء المحافظة في المؤسسة العسكرية ،وسينجز المشروع عبر دعم الدول المانحة من دون الاتكال على الدولة اللبنانية".

وفي ما يخص الجامعة اللبنانية أشار درغام الى "أننا كنواب عكار لدينا رغبة بانشائها في منطقة وسطية في اتحاد نهر الأسطوان وقد قدمت بلدية تلعباس 25 ألف متر مربع للغاية، ما يسهل وصول أبناء عكار من مختلف المناطق من أكروم ووادي خالد والقيطع لمبنى الجامعة الموازي للأتوستراد العربي".

واعلن درغام "أن مستشار رئيس الجمهورية أنطوان سعيد سيزور عكار للاطلاع على المشاريع الانمائية على أرض الواقع وخاصة الأتوتسراد العربي كي لا تبقى المشاريع حبرا على ورق".

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