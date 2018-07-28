بالفيديو - رئيس التيار جبران باسيل يحضرَ حفلُ تخرج طلاب التيار في الجامعة اللبنانية

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نحن شعب اختبر الصعاب وتخطاها، ونحن في التيار الوطني الحر نعرف معنى التضحيات وطعم النجاح من بعدها. الكلام لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل خلال حفل تخرج طلاب التيار في الجامعة اللبنانية، متوجهًا للخريجين بالقول: انتم تصنعون مستقبلكم مهما اشتدت الصعاب، داعيًا اياهم الى عدم الاتكال على "الواسطة" للحصول على فرص العمل

كما كنتم في الجامعة طلاب التيار الوطني الحر وبنيتموه واغنيتم الجامعة بحركتكم ونشاطكم والتزامكم السياسي، اوصيكم ان تكملوا في حياتكم وعملكم على هذا النحو قال باسيل

ودعا باسيل الطلاب الى الافتخار انهم ابناء الجامعة اللبنانية لما تتميز به من مستوى علمي.