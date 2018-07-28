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فوج البربارة الكشفي احتفل بعيده الأربعين

28
JULY
2018
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أقام مجلس فوج البربارة الأول الكشفي حفل عشائه السنوي بمناسبة عيده الأربعين، في مطعم بترونيات في البترون، في حضور مجلس بلدية البربارة، رئيس وأعضاء بلدية جدايل، مختار البربارة ميشال مخايل، مختار المنصف غسان غصن، كاهن رعية البربارة الأب يوحنا ياسمين، رئيس "نادي البربارة" رالف نادر، ممثل رئيس "جمعية الكشاف اللبناني" مساعد المفوض العام القائد زياد عبدالله، مفوض جبل لبنان في "جمعية الكشاف اللبناني" القائد ريان زين الدين.

بعد النشيد الوطني وترحيب من عريفة الاحتفال تاتيانا سعادة، تحدثت قائدة فوج البربارة الأول سارة نادر، فشكرت "كل من ساهم في تأسيس هذا الفوج الذي تمكن، رغم الصعوبات، وبفضل الارادة والعزيمة، من مواصلة المشوار والمسيرة على درب النجاح".

بدوره نوه عضو المجلس البلدي جورج مفرج بعمل الفوج، معتبرا ان "دوره ووظيفته احيانا يضاهيان العمل البلدي"، مستذكرا مسيرته في الفوج.

وفي الختام شكر ممثل رئيس "جمعية الكشاف اللبناني" القائد زياد عبدالله الحضور، متمنيا النجاح والتوفيق للفوج ولكل المعنيين به.

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