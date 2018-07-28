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حسين الحاج حسن: خسائر لبنان نتيجة الأزمة السورية 10 مليار دولار

28
JULY
2018
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 أقامت بلدية دورس احتفالا تكريميا للجهات الرسمية والأهلية والدولية التي دعمت برامجها ومشاريعها وأنشطتها وأعمالها، في بعلبك، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر ممثلا بالمسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في إقليم البقاع مصطفى الفوعاني، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ممثلا بحسين عمر، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، ممثل السفارة الإيرانية المستشار السياسي رضا مرتضائي، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان، رئيس بلدية دورس العميد نزيه نجيم، مديرة مكتب منظمة Fondation Merieux في لبنان جوزيت نجار، مدير مكتب منظمة "يونيسيف" في البقاع أوتبال مويترا، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البقاع جوزيب زابايتر، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غارو هاروتينيان، مدير منظمة "مرسي كور" العالمية في لبنان جورج أنطون، رئيس نقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في البقاع محمد حسن كنعان، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس دائرة بعلبك الهرمل وليد عساف، ممثل وزارة الطاقة والمياه المدير العام لمؤسسة مياه البقاع رزق رزق، ممثل وزارة الصحة العامة طبيب القضاء الدكتور محمد الحاج حسن، ممثل مديرية التعاون المدني العسكري في الجيش العقيد طوني بو عبود، ممثل مجلس الإنماء والإعمار المهندس شربل أبو عيسى، ممثل إدارة حصر التبغ والتنباك يوسف الموسوي، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في البقاع عباس مرتضى، ممثل مديرية العمل البلدي ل"حزب الله" في البقاع حسين عواضة، رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس وفاعليات.

الحاج حسن
وألقى الحاج حسن كلمة قال فيها: "نتوجه بالشكر إلى الجهات المانحة وكل الإدارات والمؤسسات والهيئات التي ساهمت في إنماء المنطقة، باسم وزراء ونواب وبلديات واتحادات بلديات ومخاتير وأهالي وباسم "حزب الله" وحركة "أمل" وفاعليات محافظة بعلبك الهرمل بكل انتماءاتها السياسية من بعلبك مركز المحافظة والهرمل مركز القضاء، ومن عرسال إلى دير الأحمر ومن القاع إلى تمنين، مرورا بكل القرى والبلدات، كما نتوجه بالشكر إلى كل الذين ساهموا بإنجاز المشاريع في المحافظة، فالشكر لله على نعمه والشكر للذين يقدمون الخير".

وأشار إلى أن "قيمة ما أنفقته الدولة على مشاريع في بعلبك الهرمل خلال السنوات الثماني الماضية يزيد على المليار دولار، ونحن دائما يجب أن نقدم جردة بما أنجز وما يحتاج إلى إنجاز، ولقد لزمت وزارة الطاقة والمياه للصرف الصحي لحوض الليطاني الموصولة به بعلبك ودورس والقرى التي تصرف إلى محطة إيعات بقيمة 16 مليار ليرة، وسيتم تنظيف حوض الليطاني بالكامل خلال 4 أو 5 سنوات بفضل القانون الذي أقره المجلس النيابي، وقد وضعنا له موازنة 100 مليار ليرة سنويا، كما اتفقنا على دراسة تحديث محطة إيعات إضافة إلى محطة اليمونة للتخلص من التلوث بفعل الصرف الصحي. القسم الأكبر من البنى التحتية في المنطقة تم إنجازه، وتقديرنا أن ما أنفق في هذا المجال منذ عام 1992 يبلغ مليار و700 مليون دولار، وما نحتاجه 700 مليون دولار بما في ذلك ما هو مطلوب لسد العاصي، إذ أن المبلغ الأكبر لسد العاصي بحدود 400 مليون دولار".

ورأى أن "مقاربة الدولة للموضوع الاقتصادي مقاربة سطحية فلا رؤية اقتصادية للدولة في لبنان، ولم يتم بحث أو مناقشة الوضع الاقتصادي في الحكومة رغم طرحنا الأمر مرات عديدة، فهل هناك دولة لا تناقش وضعها الاقتصادي ولا تضع رؤية اقتصادية؟ لا بد من أمرين أولهما وضع رؤية اقتصادية تدعم القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة، والإصلاح أي مكافحة الفساد في كل القطاعات، وإنشاء صندوق سيادي لإدارة عائدات النفط والغاز، واعتماد الشفافية في مشروع سيدر، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى رعاية الدولة وخاصة بعلبك الهرمل وعكار، ولا بد من الإشارة إلى أن الهدف من الإصلاح تحفيز النمو وإيجاد فرص العمل".

وقال: "نحن متجهون لتأسيس مجلس إنماء لبعلبك الهرمل، وهذا الأمر يحتاج إلى المحافظة الدائمة على الاستقرار الأمني".

وختم بالإشارة إلى أن "الصادرات اللبنانية تراجعت سنويا من 4.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار، أي أن خسائر لبنان نتيجة الأزمة السورية على مدى خمس سنوات 10 مليار دولار".

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