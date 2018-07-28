هكذا سيكون طقس لبنان في اليومين المقبلين

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يسيطر طقس صيفي معتدّل الحرارة على الحوض الشرقي للمتوسط

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية ورطوبة مرتفعة تؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم مع رياح ناشطة أحيانًا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية بسبب الرطوبة المرتفعة

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محلياً على المرتفعات بسبب الضباب

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و ٧٥ %.

حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج

حرارة سطح الماء: ٢٩°م

الضغط الجوي: ١٠٠٩ HPA أي ما يعادل: ٧٥٧ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٦

ساعة غروب الشمس: ١٩:٤٢