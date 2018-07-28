هكذا سيكون طقس لبنان في اليومين المقبلين

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يسيطر طقس صيفي معتدّل الحرارة على الحوض الشرقي للمتوسط
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية ورطوبة مرتفعة تؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات.
الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم مع رياح ناشطة أحيانًا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية بسبب الرطوبة المرتفعة
الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة
الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س
الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محلياً على المرتفعات بسبب الضباب
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و ٧٥ %.
حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج
حرارة سطح الماء: ٢٩°م
الضغط الجوي: ١٠٠٩ HPA أي ما يعادل: ٧٥٧ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٦
ساعة غروب الشمس: ١٩:٤٢