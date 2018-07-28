روسّيني البعلبكي: مريم تبكي ابنها المصلوب في باخوس

A + A -

الأمسية الثالثة من مهرجانات بعلبك، كلاسيكية غربية دينية تستعيد معاناة مريم العذراء عند قدمَي ابنها المصلوب. قبل الأمسية، صدح صوت الراحلة مي عريضة، أيقونة المهرجان العريق، في معبد باخوس على أنغام شوبرت، مستذكرةً تاريخاً من ذهب، قُبَيل رحيلها. الأمسية تحيّة لها في الذكرى الـ 150 لرحيل المؤلف الإيطالي روسّيني. على البرنامج «ستابات ماتر»، إضافة إلى ختام «القداس الجنائزي» الذي كتبه فيردي على أثر رحيل مواطنه روسّيني. الأوركسترا رومانية والجوقتان من لبنان (الأنطونية واللويزة بإشراف الأب خليل رحمة)، والمغنون المنفردون من جنسيات مختلفة، قادهم الأب توفيق معتوق، الخبير بهذا الريبرتوار، موسيقياً... وليتورجياً.