بالفيديو- الخسوف الاطول في القرن الـ21… هل يؤثر على الصحة؟

A + A -









خطف “القمر الدامي”، الأنظار في مختلف أنحاء العالم، وهو يدخل رويدا في ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين. ومن رأس الرجاء الصالح حتى الشرق الأوسط، ومن الكرملين إلى ميناء سيدني، شخصت أبصار الآلاف نحو السماء لرؤية القمر الذي أعتم ثم تحول لونه إلى البرتقالي والبني والقرمزي لدى توغله في ظل الأرض.



وحسب إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) فإن الخسوف الكلي يستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن يسبقه ويليه خسوف جزئي، مما يعني أن القمر يقبع ثلاث ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض. وكما باقي الدول العربية، شهد لبنان الظاهرة الفلكية. وقد انتشرت صور “القمر الدموي” عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، فعاش اللبنانيون والعالم أجواء ترقب لـ”القمر الدموي”.



وخلال هذا الخسوف، اقترب المريخ من الأرض أكثر ممّا حدث في العام 2003، لذلك قد يشاهد بعض المتابعين ما يبدو أنّه نجمٌ يتراوح لونه بين الأحمر والبرتقالي، والذي سيكون في الواقع الكوكب الأحمر، المريخ.

– هل سيؤثر الخسوف الكلي للقمر في صحة الناس؟

يؤكد الخبراء على أن ظاهرة خسوف القمر الكلي أو الجزئي، وكذلك كسوف الشمس واستعراض الكواكب (اصطفاف الكواكب في خط واحد) والظواهر الفلكية الأخرى، لا يمكن أن تؤثر في الحالة الصحية للناس أو في المناخ. فالقمر يعكس أشعة الشمس ليس إلا، وما سيحدث هو أنه سيظهر مظلما لا أكثر، بحسب رومان فيلفاند، المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في موسكو.