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درغام مكرما من رئيس بلدية كفرتون: سنسعى إلى تشكيل مجلس إنماء لعكار على غرار مجلس الجنوب

27
JULY
2018
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 أولم رئيس بلدية كفرتون أحمد الزين على شرف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، بحضور رئيس الاتحاد محمد نعمان ورؤساء بلديات وفاعليات جبل أكروم.

وألقى الزين كلمة ترحيبية بالنائب درغام، وقال: "نتوسم بك خيرا ولا نميز بينك وبين نواب المستقبل، إذ نأمل في أن تتعاونوا جميعا لخدمة أهالي عكار لأنهم في حاجة إلى المشاريع العامة من طرق وأتوسترادات وجامعة لبنانية، إضافة إلى المستشفى الحكومي والمستشفى العسكري الذي اخذ النائب درغام على عاتقه افتتاحه في عكار. كما أنهم في حاجة للمتطلبات اليومية والخدمات الفردية بسبب الحرمان الذي يطال مختلف جوانب الحياة. ولذلك، نأمل مساعدتنا في هذا الإطار. نحن نشكرك على تواصلك معنا ومتابعتك الحثيثة، ونأمل في أفضل علاقات المحبة والجيرة".

من جهته، قال النائب درغام: "هذه المنطقة عزيزة على قلوبنا ومميزة بطيبة اهلها وصدقهم. سنتعاون جميعا لخدمة أهلنا وتحقيق ما وعدنا به. كما سنسعى إلى تشكيل مجلس إنماء لعكار، على غرار مجلس الجنوب والمجالس التي يتم الدعوة إلى إنشائها".

 

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