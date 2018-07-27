بالفيديو - سكب البنزين محاولا حرق نفسه في سوق الخضار سن الفيل!

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محاولاً حرق نفسه من خلال سكب البنزين، وانطلاقاً من مبدأ "قطع الارزاق من قطع الاعناق"، دافع احد تجار سوق الخضار عن وجهة نظره من موضوع الاخلاء الذي تنفذه بلدية سن الفيل.

اما في التفاصيل، فما يعرف ببورة البلاستيك الواقعة بالقرب من سوق الخضار في سن الفيل عادت مجددا الى واجهة الاشكالات بفعل قرار للبلدية تحت عنوان ازالة مخالفات

هرج ومرج بين مستأجري العقارات من تجار الصناديق البلاستيكية وعناصر الشرطة البلدية التي تؤازرها قوى الامن الداخلي خلال ازالة المنشأت الثابتة والمتحركة واخلاء العقارات من جميع المواد القابلة للاشتعال

التجار من شاغلي العقارات يعتبرون ان شعار البلدية بالحفاظ على سلامة العامة هو مجرد غطاء

لكل من الاطراف المتنازعة وجهةُ نظره الخاصة. فقرار البلدية اتخذ. أما الاعتراض، فليس معروفاً ما سيؤدي اليه. (شاهد الفيديو المرفق)