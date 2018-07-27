سامي الجميل شكر روسيا: منذ زيارتي على رأس وفد كتائبي أظهرت موسكو التزاما مشكورا بتعهدها المساعدة في ملف النازحين

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شكر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ل"روسيا اهتمامها بملف النازحين السوريين، لا سيما في لبنان"، وقال: "منذ زيارتي على رأس وفد كتائبي لموسكو في تشرين الاول الماضي، وإثارتنا لملف النازحين السوريين وأهمية المساعدة الروسية للبنان في تأمين إعادتهم الى ديارهم من خلال تدخل روسي لدى سوريا، أظهرت موسكو، لا سيما نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والمستشار الرئاسي ميخائيل بوغدانوف وكل أركان الادارة الروسية، التزاما مشكورا بتعهدها المساعدة في هذا الاطار، وصولا الى زيارة الوفد الروسي الحالية للبنان واعلان موسكو أنها ستطرح مسألة عودة النازحين السوريين على طاولة مجلس الامن الدولي".

أضاف: "إن حزب الكتائب، الذي كان المبادر الى طلب مساعدة روسيا في حل ملف ازمة النازحين يجدد تقديره للصدقية التي طبعت الوعد الروسي بمساعدة لبنان، ويتمنى على الحكومة اللبنانية الاستفادة من المبادرة الروسية وتقديم تصور لبناني واحد وواضح للحل المطلوب تحت سقف المصلحة اللبنانية العليا، بعيدا عن المصالح الفئوية وخدمة سياسات خارجية لا تخدم لبنان واستقراره وابناءه بشيء".