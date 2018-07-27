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جبران دشن محطات ضخ مياه ساحل علما: ستغذي أكثر من 1700 وحدة سكنية وعلى المواطنين تركيب عدادات في منازلهم لأن الإصلاح سيبدأ

27
JULY
2018
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دشن رئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران محطات ضخ مياه ساحل علما وخزان ساحل علما العلوي الذي يغذي المنطقة بالمياه، في حضور مدير التوزيع في المؤسسة المهندس ربيع خليفة والمسؤولتين في مياه جونية كلود عازار ونانسي نصر وممثلي رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.

وقال جبران: "من ضمن جولاتنا على كل المناطق للاطلاع على تجهيزات المحطات والآبار وشبكات المياه لكي تبدأ بالضخ فورا، نحن اليوم في محطات ضخ مياه ساحل علما التي أنتهى العمل بها في العام 2017 واستلمناها في العام 2018، أتينا اليوم لكي نضعها في العمل وهكذا نكون أمنا المياه لساحل علما وسنضع عدادات لتأمين المياه بشكل مستمر".

أضاف: "هذه المنظومة التي عملنا عليها منذ العام 2014 بدأت تتكامل، ونأمل في العام 2021 أن تكون كل المنظومة المائية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قد اكتملت بانتهاء الأعمال في سد جنة وجر المياه من نهر الأولي إلى بيروت في العام 2022، وهكذا نكون غطينا كل المنطقة بالمياه". 


وتابع: "نشهد في لبنان أقسى سنة شح مائية بسبب قلة الأمطار والثلوج، وهناك قساوة في تقنين المياه لأننا نقسم توزيعها على المواطنين على مدار شهور السنة للوصول إلى العام المقبل. وأعتذر من المواطنين عن عدم وصول المياه وانقطاعها العائد الى قدم الشبكات، والتقنين القاسي العائد الى شح المياه. كسروان هي القضاء الوحيد الذي تتوافر فيه المياه بفضل سد شبروح الذي يؤمن المياه للقضاء، ونأمل في العام المقبل أن يؤمن سد جنة المياه لقضاء جبيل وساحل المتن وبيروت وضواحيها".

وختم: "إن محطات ساحل علما ستغذي أكثر من 1700 وحدة سكنية في ساحل علما والجوار، وأدعو المواطنين الذين لا عدادات مياه في منازلهم الى تركيبها لأن الإصلاح سيبدأ، وواجبنا أن نحافظ على المياه لكي تصل إلى كل المواطنين. لن نعاقب الناس على مخالفات المياه وسنعطيهم مدة 3 سنوات لتقسيط المتأخرات وتسوية مخالفتهم، وهدفنا تحسين مستوى الخدمات". 

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